Il Collegio 6, pagelle e anticipazioni 7a puntata/ Maria Sofia Federico espulsa?

Il Collegio 6, le pagelle della 6a puntata

La sesta puntata del Collegio 6 ci regala nuove espulsioni, liti e bravate dei ragazzi. Grande protagonista, almeno nella prima parte della puntata, Alessandro Giglio. Sembrava essere in discesa il suo percorso, tanto che il Preside è arrivato anche a complimentarsi con lui. Purtroppo i suoi scatti d’ira, già manifestati in altre occasioni, alla fine gli sono stati fatali e hanno causato la sua espulsione. Sforzi, insomma, vanificati. Voto 6 per la buona volontà. Protagonista anche Rebecca Parziale, finalmente uscita dal suo guscio e dalle sue insicurezze grazie all’aiuto della prof Petolicchio. Voto 7.

Il Collegio 6/ Diretta: gita e gara, Comelli conquista la vittoria (6a puntata)

Non cresce invece Martina Ricorda, che dimostra poca voglia di migliorare se stessa negli studi ma anche nel rapporto con gli altri, convinta che la sua posizione sia sempre quella giusta. Voto 4,5. Tra i protagonisti della puntata anche Davide Cresta. Il nuovo arrivato è già a rischio espulsione, tra bravate e scarso studio. Si impegnerà per non uscire? Voto 5,5

Matilde Ricorda, Il Collegio 6/ Un blocco improvviso e tanto imbarazzo

Anticipazioni Il Collegio 6: cosa accadrà nella prossima puntata?

Ma cosa accadrà nella prossima puntata de Il Collegio 6? Martedì 14 dicembre va in onda su Rai2 il settimo appuntamento durante il quale il Preside darà il via ad una serie di attività nuove per i ragazzi. Gare sportive e prima lezione di ballo per i collegiali che avranno poi l’occasione di vedere il film che hanno realizzato. Maria Sofia Federico torna poi protagonista, lanciando una provocazione attraverso i compagni: gonne per i ragazzi e pantaloni per le ragazze. La visione dello scambio di abiti fa però infuriare il Preside, pronto a punire la Federico che ammette di essere stata l’autrice dell’idea. Che rischi l’espulsione? Un’immagine della prossima puntata ci svela il suo banco vuoto e la Podeschi in lacrime.

