Il Collegio 7, cast e anticipazioni/ Chi sono i collegiali dell’edizione 2022

Le porte de Il Collegio 7 stanno per aprirsi e il reality tornerà su Rai 2 con una nuova edizione, al via il prossimo 27 settembre, in onda dalle ore 21:30. Il cast di 20 collegiali, in arrivo da tutta Italia, sarà catapultato nel 1958 e avrà la possibilità di vivere un’esperienza faccia a faccia con l’Italia dell’epoca, fatta di un recente passato di guerra e di un futuro promettente nel segno di grandi cambiamenti all’alba degli anni ’60.

I protagonisti dell’edizione 2022 de Il Collegio sono stati presentati ufficialmente sul canale Raiplay, ognuno con la sua storia da raccontare all’interno del programma. Alcune anticipazioni sul cast di collegiali de Il Collegio 2022 che quest’anno vedremo in azione sul secondo canale Rai sono emerse proprio attraverso il sito web di viale Mazzini, dove non mancano alcune curiosità sui volti che prenderanno posto nella scuola tra pochissimi giorni. Il pubblico de Il Collegio 7 ha iniziato a conoscere i protagonisti della trasmissione attraverso i video dei provini, in attesa che i cancelli della scuola si aprano del tutto. Sono emerse così le prime informazioni sugli alunni deIl Collegio 7, 11 ragazzi e 9 ragazze, che avranno l’occasione di vivere l’esperienza nel cuore del 1958…

Chi sono i collegiali de Il Collegio 7: i nomi nel cast del reality di Rai 2

I collegiali pronti a prendere posto tra i banchi de Il Collegio 7 sono 20, alunni da tutta Italia che si troveranno a cimentarsi con il mondo della scuola italiana d’altri tempi, precisamente quello del 1958, nel reality in onda su Rai 2 dal 27 settembre. Gli allievi scelti per prendere parte al programma sono 11 ragazzi e 9 ragazze la cui storia ha fatto già capolino online attraverso le anticipazioni sul cast diffuse da Raiplay.

Fanno parte del nuovo cast de Il Collegio Alessia Bruscia, 14enne calabrese, vive a Crosia, in provincia di Cosenza, e si descrive come una ragazza “dalle forti opinioni”. Con lei ne Il Collegio vedremo anche la 15enne Elisa Angius, sarda dal carattere inzialmente “diffidente e scontroso”; con loro anche gli alunni Alessandro Bosatelli, 14enne di Brembate (Bergamo), è un “appassionato studioso”; Sofia Brixel, 16enne di Chiavari (Genova), studentessa e influencer con il sogno di diventare modella; Davide Cagnes, 17enne di Montebelluna (Treviso), con il suo “ciuffo intoccabile” tra i banchi de Il Collegio.

E ancora nel cast de Il Collegio 7: Mattia Camorani, 15enne di Faeza (Ravenna), amante della riviera romagnola più che della scuola; Davide Di Franco, 16enne pugliese di Bisceglie, che “in classe è nella cerchia dei più bravi”; Marta Maria Erriquez, 16enne di Venaria Reale, in provincia di Torino; Apollinaire Manfredi, aka “Apo”, 15enne originario del Congo adottato da una famiglia in Puglia; Tommaso Miglietta, 14enne di Lizzenello (Lecce) e percussionista dall’animo rock; Zelda Nobili, 15enne nata a Milano e residente a Trieste; Alessandro Orlando, 17enne campano di Torre Annunziata con i suoi capelli rossi; Mattia Patanè, food blogger 16enne di Riposto (Catania); Gabriel Rennis, 16enne di Ostia che si definisce “er mejo” della città; Samuel Rosica, 14enne pugliese di Bitonto, che si definisce “un po’ matto”; Priscilla Savoldelli, 15enne bergamasca di Gandino; Giada Scognamillo, 17 anni originaria di Genova; Damiano Severoni, 16enne di Tivoli detto “Sancho”; Luna Tota, 15enne romana con il sogno di diventare pilota; Giulia Wnekowicz, 14enne di Figline Valdarno (Firenze) appassionata di magia…

