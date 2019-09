IL COMMISSARIO MONTALBANO, RAI 1/La vampa d’agosto, Salvo tradisce Livia?

IL COMMISSARIO MONTALBANO – LA VAMPA D’AGOSTO: IL CAST

Continua il ciclo di Rai 1 sui grandi classici de Il Commissario Montalbano: nella prima serata di oggi, lunedì 30 settembre 2019, andrà in onda in replica l’episodio La vampa d’agosto. La visione sarà possibile dalle 21:25 circa in poi, per una puntata che vanta la regia di Alberto Sironi. La trama come sempre è ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri e in particolare al racconto omonimo che lo scrittore siciliano ha pubblicato nel 2006 con Sellerio Editore. Il titolo è legato al mese più caldo dell’anno, che metterà a dura prova Salvo e tutti i personaggi principali di Vigata. Oltre a Luca Zingaretti, guida indiscussa della fiction italiana, il cast potrà contare su attori secondari come Serena Rossi, che vedremo nei panni di Adriana Morreale, Gaetano Aronica nei panni di Lazupone e Vincenzo Peluso in quelli del geomatra Spitaleri.

IL COMMISSARIO MONTALBANO – LA VAMPA D’AGOSTO, LA TRAMA

La trama de Il Commissario Montalbano – La vampa d’agosto ruota attorno al mese più infuocato dell’anno. Soprattutto per una Vigata messa in ginocchio dalla calura estiva. Salvo ha trovato conforto nella villetta che Augello ha affittato per le vacanze, ma i problemi sono dietro l’angolo. Da alcuni strani eventi di cui Salvo, Livia e gli amici diventeranno testimoni: un’invasione di scarafaggi, l’apparizione di migliaia di topi e infine pure i ragni. Non mancheranno i ferimenti degli ospiti dalla madre Laura fino allo stesso Bruno, a causa di un gatto randagio che ha deciso di adottare a tutti i costi. Sarà proprio il felino ad aiutare Montalbano nelle ricerche del bambino, scomparso tempo dopo e ritrovato per miracolo in una cavità adiacente alla villa. Il mistero si infittisce quando nel cunicolo verrà ritrovato anche il corpo di una ragazza di appena sedici anni, scomparsa sei anni prima. Non ci sono dubbi sul fatto che Rina sia stata uccisa, ma da chi? Le indagini di Salvo lo porteranno a sospettare prima di tutti un ragazzo tedesco, figlio del proprietario siciliano della casetta in cui era nascosto il cadavere. Ad aiutarlo nelle ricerche ci sarà la gemella della vittima, Adriana, che inizierà subito a mostrare un forte interesse nei confronti del Commissario. Sarà l’inizio di un lento declino per il protagonista, che si troverà di fronte ad un bivio non solo professionale, ma anche sentimentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA