Il Commissario Ricciardi 2, quarta puntata su Rai 1

Questa sera, lunedì 20 marzo, alle 21.35 su Rai 1 va in onda il quarto e ultimo appuntamento con “Il commissario Ricciardi 2”, la fiction con Lino Guanciale basata sulla serie di romanzi di Maurizio De Giovanni. “Nella saga letteraria si ritrova esattamente questa melanconia. Melanconia che è data da tante cose, prima fra tutte la convivenza del commissario con la sua maledizione.

ITA/ Gli eventi "da film" che fanno un piacere solo a Lufthansa

La cosa che strugge e che rende possibile l’innamorarsi di questo personaggio, è che fa di tutto per proteggere gli altri da sé stesso e lo fa per gli altri, prendendosi cura degli altri. È questo che, credo, abbia fatto un po’ la differenza nell’innamoramento per questo anti-eroe”, ha detto Lino Guanciale ai microfoni di Radio Capital. In questo finale di stagione il commissario si lascerà andare all’amore che prova per Enrica?

ITA/ "L'alt" di Lufthansa in attesa di conti e giudici

Il Commissario Ricciardi 2: anticipazioni “Rondini d’inverno”

“Rondini d’inverno” è la quarta e ultima puntata de “Il Commissario Ricciardi 2”. Sul palcoscenico del Teatro Splendor, nel centro cittadino, si consuma un dramma della gelosia: il famoso attore Michelangelo Gelmi spara sulla scena alla moglie Fedora Marra. La scena è prevista dal copione della commedia che stanno rappresentando, ma il proiettile a salve dell’arma è stato sostituito con uno vero. È stato Gelmi a sostituire il proiettile e uccidere la moglie, o l’attore è stato incastrato? A indirizzare Ricciardi nelle indagini sono sentimenti a lui sconosciuti, mentre il destino impone il suo disegno nella vita del commissario e dei suoi amici.

ITA/ Le scelte sulla flotta che possono aiutare a staccarsi da Lufthansa

Per questa stagione de “Il Commissario Ricciardi 2” sono stati utilizzati diversi romanzi di Maurizio de Giovanni: il racconto “Febbre” contenuto nella raccolta “Giochi criminali, la novella “Lo spirito giusto”, i romani “Anime di vetro. Falene per il commissario Ricciardi”, “Serenata senza nome. Notturno per il commissario Ricciardi” e “Rondini d’inverno. Sipario per il commissario Ricciardi’”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA