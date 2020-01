IL CONIGLIO, CHI È/ Video, indizi: Raf, Renga o Mammucari? (Il Cantante Mascherato)

Chi è il Coniglio de Il Cantante Mascherato? La quarta puntata sta per andare in onda e i concorrenti si preparano alle loro prossime esibizioni musicali, con l’obiettivo di non farsi riconoscere e andare avanti nel loro percorso. In occasione della terza puntata, l’animale dalle orecchie lunghe si è esibito nel bellissimo pezzo di Rino Gaetano intitolato A mano a mano. I giudici si chiedono ancora, in realtà, chi sia. Patty Pravo crede che si tratti di Francesco Renga, Guillermo Mariotto ha un tormento interiore ma propende per Raf. Francesco Facchinetti ritiene che si tratti di Red Canzian, storico collega di suo padre nei Pooh. Ilenia Pastorelli e un indeciso Flavio Insinna parlano invece di Teo Mammucari, forse il nome più sospetto. Il Coniglio, dunque, può essere considerato come il vero personaggio tormentato della prima edizione del Cantante Mascherato e il suo proseguimento nel programma condotto da Milly Carlucci potrebbe rivelarsi molto interessante. Dopo tre serate, non ha preso parte ad alcun ballottaggio ed è andato avanti nel suo percorso con una certa tranquillità, suscitando l’attenzione e la stima da parte della maggioranza del pubblico da casa e in studio. Vedremo nelle prossime puntate cosa saprà fare e se riuscirà ad arrivare alla finale della trasmissione di Rai Uno.

Clicca qui per il video dell’ultima puntata, dal minuto 14.00 l’esibizione de Il Coniglio

Il coniglio chi è? Gli indizi: da Salvo Sottile a Kekko dei Modà

Nelle settimane precedenti, erano stati fatti altri nomi di personaggi del mondo dello spettacolo per il Coniglio a Il Cantante Mascherato, da Salvo Sottile a Kekko Silvestre dei Modà, da Marco Mengoni a Manuel Agnelli, passando persino per Pupo e Marco Materazzi. Nel frattempo, il Coniglio ha fornito diverse indicazioni che appaiono piuttosto contrastanti e non sembrano dare alcuna sentenza definitiva sulla sua identità. Inoltre, il personaggio si è dimostrato molto galante e ha regalato un mazzo di fiori ad Ilenia Pastorelli e Patty Pravo, con la prima che è rimasta molto colpita da un simile gesto di pura gentilezza. Non sono mancati, tuttavia, gli indizi forniti dalla maschera stessa riguardo alla sua persona. Lui ha affermato di riuscire ad essere fino in fondo se stesso proprio con questo travestimento e di riuscire a sbocciare grazie alla sua sofferenza interiore.



