Il coniglio chi è?/ Video, indizi: spunta ipotesi Barbarossa (Il cantante mascherato)

Chi è il coniglio de Il cantante mascherato? In tanti si stanno domandando chi si nasconde dietro le sembianze del coniglio, una delle maschere più curiose della prima edizione dello show campione di ascolti di Raiuno condotto da Milly Carlucci. Durante l’ultima puntata il coniglio ha condiviso con il pubblico alcuni nuovi indizi utili a cercare di indovinare la sua identità. Ecco cosa ha detto: “La cosa che mi affascina è che attraverso questa maschera riesco a essere me stesso. Se ascoltate il mio cuore, riuscirete a conoscermi. La maschera è il tempio dell’anima. Questa per me, non è più una maschera ma la mia seconda vita. Possiamo amare gli altri solo quando amiamo noi stessi, se riusciamo ad amarci diventiamo fonte d’amore. Il mio sbocciare è nato dalla sofferenza”. Il coniglio porta sul palco “I tuoi particolari” di Ultimo e a fine esibizione precisa: “ho cantato con l’anima, spero vi sia piaciuto”.

Il coniglio del Cantante Mascherato: Ilenia Pastorelli pazza di lui

Ma non finisce qui, visto che il coniglio a fine esibizione regala una rosa bianca alle due donne della giuria Patty Pravo e Ilenia Pastorelli con l’attrice romana letteralmente conquistata dallo charme. “Mi sono innamorata ufficialmente del coniglio, ti posso andare bene come coniglia?” dice l’attrice di Jeeg Robot che poco dopo precisa: “per me, è Teo Mammucari. C’è solo un’artista capace di tenere in mano il microfono come fa il coniglio. Questo artista è Teo Mammuccari”. Non solo la Pastorelli, ma anche Flavio Insinna pensa possa essere Mammuccari, mentre Patty Pravo punta Salvo Sottile. Guillermo Mariotto, invece, spiazza tutti e fa il nome di Raf, mente Francesco Facchinetti ritiene possa essere Kekko Silvestre dei Modà. Ma cosa pensa il pubblico? Sui social a sorpresa spunta il nome di Luca Barbarossa: “Barbarossa è il concorrente che non mi sarei mai aspettato! Bravissimo a camuffare la voce!” scrive un utente, mentre un altro conferma l’idea di Mariotto “Raf potrebbe essere ha lo stesso timbro di voce”.

Il coniglio chi è? Pubblico diviso, ma spunta ipotesi Luca Barbarossa

Sempre sui social si legge: “Coniglio mi mette in crisi. Dati gli indizi di Venerdì credo sia uno sportivo e avevo ipotizzato Clemente Russo, ma non ne son più così sicura; la storia del cuore mi fa pensare che possa avere o aver sofferto di problemi cardiaci, ma non riesco a far nomi”, mentre c’è chi ipotizza “Il #coniglio è Riccardo Fogli o un Pooh a caso”. Tantissimi i commenti pro Luca Barbarossa “A me la voce sembra quella di #LucaBarbarossa #coniglio #IlCantanteMascherato”, ipotesi che viene avallata anche a Vieni da Me da Rachele Di Fiore, la moglie di Vincenzo Montella, che precisa: “non è Teo Mammuccari” e poco dopo fa il nome di Luca Barbarossa. Al di là del nome del cantautore romano di “Portami a Ballare”, tra le ipotesi ci sono anche quelli di Fabrizio Moro e Manuel Agnelli.





