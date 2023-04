Il Conquistatore/ Film su Gengis Khan oggi venerdì 31 marzo su Rete 4

Il Conquistatore, film di Rete 4 con John Wayne

Il film Il Conquistatore andrà in onda oggi, venerdì 31 marzo, su Rete4 a partire dalle ore 16:25. Si tratta di un film storico e d’avventura, che è stato girato negli Stati Uniti d’America nel 1956 sotto la direzione del regista statunitense Dick Powell. Le musiche della colonna sonora del film sono state realizzate da Victor Young, mentre ad occuparsi del soggetto e della sceneggiatura è stato Oscar Millard.

Nel cast principale del film figura il divo dei film western americani, John Wayne, nei panni dello storico condottiero mongolo Gengis Khan; insieme a lui troviamo la co-protagonista Susan Hayward, che interpreta invece Bortai, figlia di un capo tartaro di cui Temujin si innamora. Il film Il Conquistatore, che ha una durata complessiva di 111 minuti, è stato prodotto da Howard Hughes per la casa di produzione RKO Pictures. Il film fu girato in due anni di riprese e costò alla produzione la strabiliante (soprattutto per l’epoca) somma di 6.000.000 di dollari.

Il Conquistatore, la trama del film

Qui di seguito la trama del film storico e d’avventura Il Conquistatore, che andrà in onda oggi venerdì 31 marzo a partire dalle ore 16,25 su Rete 4. Il protagonista Temujin (interpretato dal celebre John Wayne) è il capo tribù di una popolazione nomade guerriera proveniente dalla Mongolia, che successivamente passerà alla storia con il nome di Gengis Khan. Il capo tribù Temujin si innamora della bella Bortai (interpretata nel film dall’attrice Susan Hayward), che rapisce da suo padre, capo dei Tartari.

In seguito al rapimento, scoppierà una guerra tra le due popolazioni, e così anche i rapporti tra i due innamorati, inizialmente, non sono tutto rose e fiori. Quando però Temujin viene catturato durante un raid dei nemici, Bortai capisce di provare qualcosa per lui, dunque lo aiuta a fuggire. A questo punto, però, Temujin si mette alla ricerca della spia che, tra i membri della sua tribù, potrebbe aver rivelato ai Tartari la sua posizione.

