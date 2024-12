Il conte di Montecristo film Canale5: significato finale, cosa insegna la vendetta di Edmond Dantes

Questa sera su Canale5 andrà in onda l’ultima puntata de Il conte di Montecristo su Canale5, incentrato sul celebre romanzo di Alexander Dumas che vede nelle vesti di Edmond Dantes l’attore Pierre Niney. Tuttavia il fascino intramontabile di un opera scritta quasi duecento anni fa risiede nella sua spiegazione finale, qual è il significato de Il conte di Montecristo e cosa insegna la vendetta di Edmond Dantes, spietata e cinica tanto che seppur comprensibile non sempre trova la comprensione del lettore?

Un mite marinaio di nome Edmond Dantès si ritrova d’un tratto catapultato in una realtà diversa da quella a cui aspirava, segnata dalla prigionia e dalle privazioni, da una serie di accuse false e da un intollerabile isolamento, che per il tiro mancino di qualche invidioso si trasforma in un incubo lungo ben 14 anni. Incontra però l’Abate Faria che, colpito dal suo buon cuore e dalla sua lealtà, gli rivela dove trovare un tesoro per diventare ricco e potente. Tuttavia, secondo molti critici, è proprio quando Edmond Dantes evade di prigione che perde la sua umanità trasformandosi in un vendicatore.

Cosa insegna Il conte di Montecristo: significato e morale finale del film di Canale5

La bontà di Edmond Dantes e i suoi ideale periscono assieme all’abate Faria e dalle sue ceneri nascerà il conte di Montecristo un uomo pieno di odio e con un solo obiettivo nella vita: la vendetta. Una vendetta che però prenderà il sopravvento e che sconfiggerà persino lui. Il castigo che il conte decide di infliggere a coloro che hanno fatto sì che un innocente pieno di buoni sentimenti fosse imprigionato ed umiliato il giorno del suo matrimonio è spietata ed anche alcuni gesti di bontà, come il risparmiare la vita ad Albert, il suo peggiore nemico, sono in realtà gesti egoistici, dettati dalla volontà di non causare dolore alla donna che ama: Mercedes. Qual è il significato finale de Il conte di Montecristo anche nella versione del film trasmesso stasera su Canale5? Che non esistono vincitori ma solo vinti.