Il Conte di Montecristo, anticipazioni seconda parte 27 dicembre 2024 su Canale 5

Questa sera 27 dicembre va in onda l’ultima puntata de Il Conte di Montecristo, il film del 2024 che Canale 5 ha mandato in onda diviso in due parti. Se nella prima abbiamo assistito alla caduta di Edmond Dantes, interpretato da Pierre Niney, tradito e ingannato da coloro che credeva essere amici, e alla sua detenzione in una cella del Castello d’If, al largo di Marsiglia, nella seconda parte assisteremo alla sua rinascita e alla sua vendetta.

Grazie all’Abate Faria, Edmond non solo è riuscito a sfuggire alla prigionia, dopo ben 14 anni di reclusione da innocente, ma è anche riuscito a trovare il famigerato tesoro dell’isola di Montecristo, attraverso il quale darà quindi inizio alla sua nuova vita e, soprattutto, alla tanto agognata vendetta contro coloro che lo hanno tradito. Il piano di Dantes è quello di far crollare i tre uomini che hanno causato la sua caduta per invidia: Mondego, Gérard de Villefort e, soprattutto, Danglars.

Come finisce Il Conte di Montecristo: la vendetta di Dantes

Proprio quest’ultimo è oggi sposato con Mercedes, la donna della quale il protagonista era innamorato e che avrebbe dovuto sposare il giorno dopo la sua cattura con l’accusa di essere un cospiratore “bonapartista”. Ormai ricco e potente, nonché erudito proprio grazie agli insegnamenti dell’Abate Faria, Edmond fa il suo ritorno in Francia ma nessuno lo riconosce. Il che rende ancor più semplice attuare il suo piano di vendetta: si presenta a tutti con il falso nome di Conte di Montecristo e, grazie alla sua ricchezza e al prestigio acquisito, avvicina i suoi nemici, facendoseli inizialmente amici. Il che gli permette di introdursi nelle loro vite per distruggerle dall’interno. Ciò che però Dantes non ha valutato, è che avrebbe nuovamente provato quei sentimenti d’amore, che credeva morti per sempre, per la bella Mercedes. Sarà questa variante a scatenare delle conseguenze inaspettate per il suo piano di vendetta.