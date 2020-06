IL CORAGGIO DI ANGELA, RAI 1/ Un cast da capogiro per raccontare la lotta alla mafia

Pubblicità

La miniserie televisiva Il Coraggio di Angela ha tra i protagonisti attori italiani impegnati contro le ingiustizie e la lotta contro la camorra. Lunetta Savino, dopo il successo de Il Coraggio di Angela – l’interpretazione di Silvana Fucito le ha permesso di vincere il Premio Flaiano 2008 come migliore attrice – ha prestato il volto anche alla madre di Peppino Impastato, in Felicia Impastato (2016). Andrea Tidona ha interpretato diverse produzioni che mettevano in scena episodi o persone che hanno lottato contro la mafia. Si ricordano Paolo Borsellino (2004), dove Tidona è il magistrato Rocco Chinnici, ucciso dalla camorra, o Il capo dei capi (2007) in cui interpreta il giudice Giovanni Falcone. Anche Gialuca Di Gennaro ha preso parte a dei progetti contro i camorristi: nel 2013 recita ne Il clan dei camorristi, ispirata al clan dei casalesi, dove interpreta Beppe D’Angelo e nel 2016 a Gomorra 2 – La Serie.

Info e orario del film

Il Coraggio di Angela va in onda su Rai 1 oggi, 5 giugno, a partire dalle ore 21.25. La miniserie è ispirata alla figura di Silvana Fucito, imprenditrice napoletana impegnata nella lotta contro la camorra. É Lunetta Savino a interpretare la commerciante di vernici, diventata famosa in tutta Europa per aver rifiutato di pagare il pizzo nel 2005. La miniserie Il Coraggio di Angela è una produzione Rai Fiction e Magnolia Fiction; è diretta da Luciano Manuzzi, regista attento a tematiche sociali e che si è distinto in diverse produzioni televisive, come Le due leggi (2014), Io ci sono (2016) o il più recente Tutto il giorno davanti (2020). Le musiche sono curate da Pivio e Aldo De Scalzi, musicisti e compositori di colonne cinematografiche italiane.

Il Coraggio di Angela, la trama del film

Il Coraggio di Angela racconta la storia di Silvana Fucito (Lunetta Savino), imprenditrice napoletana che si è ribellata alla camorra. Proprietaria di un negozio di vernici, decide di opporsi al pagamento del pizzo e di denunciare i mafiosi che la minacciavano. La sua ribellione ha però un prezzo: il suo negozio viene incendiato. Nonostante tutto Silvana non si lascia intimorire e porta avanti la sua battaglia contro la camorra e convince gli altri commercianti a seguire il suo esempio. Intorno all’esistenza di Angela gravitano anche il marito Pasquale Latella (Andrea Tidona) e il nipote Salvatore Marra (Gianluca Di Gennaro), giovane dal passato difficile, cresciuto in una famiglia camorrista. Il padre del ragazzo, Ciro Marra (Gaetano Amato) si trova in prigione, accusato di omicidio, mentre la madre è stata uccisa dieci anni prima, sotto gli occhi del piccolo Salvatore. Il giovane viene cresciuto dalla zia Grazia, che vuole affidarlo ad Angela e Pasquale per consentire al nipote di avere un futuro migliore dei genitori.



