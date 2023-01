Il corriere The Mule/ Su Rete 4 il film di e con Clint Eastwood

Il corriere The Mule, film di Rete 4 in prima serata

Il corriere The Mule va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, sabato 21 gennaio. La pellicola è stata realizzata nel 2018 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Malpaso Production e Imperative Entertainment.

La distribuzione nelle sale cinematografiche italiane de Il corriere The Mule è stata gestita dalla Warner Bros con un prodotto diretto dal regista Clint Eastwood mentre soggetto e sceneggiatura riguardavano una vera vicenda capitata ad un veterano nella seconda guerra mondiale e riportata egregiamente sul grande schermo dallo sceneggiatore Nick Schenk.

Il montaggio del film Il corriere The Mule è stato realizzato da Joel Cox, le musiche sono di Arturo Sandoval mentre la scenografia il frutto del lavoro di Kevin Ishioka. Nel cast sono presenti diversi attori famosi in tutto il mondo tra cui Clint Eastwood, Bradley Cooper, Michael Pena, Dianne Wiest, Andy Garcia, Alison Eastwood e Taissa Farmiga.

Il corriere The Mule, la trama del film

In Il corriere The Mule siamo nell’anno 2005 negli Stati Uniti d’America con un reduce della guerra in Corea di nome Earl il quale ha visto la sua vita familiare sgretolarsi per via di un’eccessiva passione per la sua nuova attività di floricoltore. Inoltre gli piace tantissimo guidare e possiede un pick up con cui ha girato praticamente tutti gli stati in America per vendere i fiori che produce. In questo anno però l’uomo commette un incredibile errore non presentandosi al matrimonio della figlia Iris per via di un ritardo accumulato da una convention cittadina per presentare e vendere dei fiori.

Circa 12 anni più tardi la vita per lui è ulteriormente cambiata perché ormai ha superato i 90 anni di età ed è costretto a vendere la sua attività di floricoltore che peraltro è pignorata. Non sapendo cosa fare, decide di partecipare al brunch prematrimoniale di una sua nipote che sta per sposarsi con un ragazzo di nome Mike ma quando si presenta la sua figlia Iris se ne va per protestare contro quel padre che non ha avuto nemmeno il buon senso di partecipare al suo matrimonio. Le cose non vanno meglio neppure con la sua ex moglie che avendo capito di come la situazione lavorativa sia stata compromessa, lo accusa di essersi presentato soltanto perché non aveva altre cose da fare. Tuttavia la partecipazione a questo evento non sarà inutile perché un amico di Mike gli palesa la possibilità di lavorare come corriere presentandosi all’indirizzo di un’azienda ubicata in Texas.

Purtroppo il lavoro è ben altro rispetto a quello che lui pensava perché deve fare da corriere per il traffico di armi. Il suo compito è quello di condurre il camioncino che gli viene consegnato fino ad uno specifico parcheggio e lasciare tutto lì fino a che un componente dell’organizzazione non si presenta per prenderlo. Nonostante sia costretto a effettuare questo genere di attività per reperire i soldi per andare avanti, si troverà immischiato in una vicenda piuttosto complicata che riguarda non solo il traffico di armi ma anche di droga.











