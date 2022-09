Il corsaro della Giamaica/ Su Rete 4 il film con Robert Shaw

Il corsaro della Giamaica, il film su Rete 4 diretto da James Goldstone

Oggi pomeriggio, giovedì 29 settembre, alle 16.45 su Rete 4 va in onda il film “Il corsaro della Giamaica”. Si tratta di una pellicola di genere avventura prodotta nel 1976 diretta dallo sceneggiatore e regista James Goldstone. La trama del film Il corsaro della Giamaica è tratta dal libro di Paul Wheeler intitolato “The Scarlet Buccaneer“.

L’adattamento cinematografico è di Jeffrey Bloom. I ruoli dei protagonisti sono stati affidati a Robert Shaw, Geneviève Bujold, James Earl Jones e Peter Boyle. Robert Archibald Shaw è stato definito uno dei maggiori attori britannici molto affermato nel mondo del cinema americano. L’apice della sua carriera riguarda gli anni 60 e 70.

Il corsaro della Giamaica, la trama del film

In Giamaica, nel 1718, il governatore Lord Durand (Peter Boyle) vessa la popolazione. Giunto sul posto a bordo della sua nave per salvare la vita di Nick Debrett (James Earl Jones),”Red” Ned Lynch incita il popolo a ribellarsi. Nel frattempo Durand chiude in carcere sir James Barnet (Bernard Behrens), ne requisisce le proprietà e lo allontana dalla sua famiglia. Jane (Geneviève Bujold) la figlia di Bernet, dopo una serie di incomprensioni, riesce a trovare un accordo con il corsaro Lynch per far liberare il genitore e salvarlo dalla condanna a morte per impiccagione.

Red, insieme alla ragazza e a Nick, chiama alla rivolta anche suoi amici zingari. Unitamente al popolo insorto, espugnano la fortezza; il palazzo di lord Durand viene preso d’assalto dai rivoltosi e il signore del castello si ritrova faccia a faccia con il suo nemico Ned Linch. I due si sfidano a duello, la forza del capitano prevale e Durand muore. Finalmente il popolo può vivere in tranquillità senza più temere di essere defraudato. La riconoscenza nei confronti di Ned Linch non finirà mai.











