Il destino sotto l’albero/ Su Canale 5 il film con Paul Greene (oggi, 8 dicembre)

Il destino sotto l’albero va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, martedì 8 dicembre, a partire dalle ore 14:45. Si tratta di una pellicola Canavese realizzata nel 2015 con la regia affidata a Ron Oliver il quale ha dato anche il proprio contributo per quanto concerne il soggetto e la sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Alan Ett, il montaggio è stato eseguito da Jason Pielak mentre nel cast spiccano Candace Cameron Bure, Paul Greene, Sarah Strange, David Lewis, Marcus Rosner, Barbara Niven, Ingrid Tesch e Viv Leacock.

Il destino sotto l’albero, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il destino sotto l’albero. Due cittadini di New York si trovano accomunati dallo stesso destino per via delle avverse condizioni climatiche durante il periodo natalizio. In particolare, entrambi sono a Buffalo per diverse esigenze riguardanti le loro attività e devono rientrare per poter stare insieme alle rispettive famiglie per i festeggiamenti di Natale. All’aeroporto vengono informati che in virtù dell’eccessiva neve caduta in quelle ore non è possibile che l’aereo possa partire e raggiungere la Grande Mela.

Vista l’ora tarda e le difficoltà nello spostarsi anche su strada, entrambi decidono di prenotare una camera per trascorrere le ore necessarie affinché le condizioni migliorino all’interno dell’hotel dell’aeroporto stesso. La donna si chiama Page ed è un’eterna ottimista e romantica che sogna da sempre di poter incontrare l’amore della sua vita.

Una situazione che secondo lei è avvenuta già con il suo attuale fidanzato, ma il destino sembra mettersi di traverso. Infatti lei sarebbe dovuta tornare a New York in queste ore per poter incontrare insieme al suo fidanzato i genitori. Questo sarebbe dovuto essere un primo passo verso il matrimonio che ormai i due stanno programmando in ogni minimo particolare. Bilan, invece, è un uomo che purtroppo nel corso della propria vita ha dovuto subire diverse delusioni d’amore che lo hanno portato ad essere quanto mai diffidente rispetto alle donne.

Anche lui deve rientrare a New York ma soltanto per stare da solo oppure con alcuni amici. Avendo entrambi l’esigenza di far rientro quanto prima, decidono di gettarsi in un’incredibile avventura che li vedrà protagonisti insieme ad un’altra giovane coppia per raggiungere prima il Connecticut su strada e quindi da lì prendere il primo aereo disponibile per New York. Durante questa avventura seppur inizialmente i due siano in forte contrasto si rendono conto di essere fatti l’uno per l’altra.



