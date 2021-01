Il disertore/ Su Rai 3 il film con Jannis Niewöhner (oggi, 21 gennaio 2021)

Il disertore va in onda oggi, il 21 gennaio 2021, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il disertore è un film drammatico di Florian Gallenberger prodotto in Germania nel 2020. Il film porta la firma di un regista brillante e in gamba, famoso soprattutto per il cortometraggio “Quiero ser”, in cui viene narrata la vicenda di due fratelli senza genitori che si destreggiano tra mille difficoltà in Messico; il film “Il disertore” ha vinto un importante riconoscimento come miglior cortometraggio e vanta attori validi come Jannis Niewöhner, e Bjarne Mädel e Malgorzata Mikolajczak assai famosi nel grande schermo.

Il disertore, la trama del film

Il disertore è ambientato negli anni 40 del Novecento, la guerra è quasi giunta al termine e il soldato Walter Proska (interpretato da un brillante Jannis Niewöhner), si prepara per la partenza, direzione fronte est. Nel corso del viaggio incontra una bellissima donna di origine polacca Wanda (interpretata da Malgorzata Mikolajczak): i due si innamorano e Walter Proska, servitore della Wehrmacht, inizia a mettere discussione lo scopo della guerra: si chiede se sia davvero corretto combattere e spargere sangue, si pone alcuni quesiti che mai aveva affrontato prima…. La sua si trasforma in una lunga riflessione sull’effettiva utilità delle guerre.



