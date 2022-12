Il Dono Più Grande/ Su Canale 5 il film con Craig Clyde

Il Dono Più Grande, film di Canale 5 diretto da Craig Clyde

Il Dono Più Grande va in onda oggi, sabato 10 dicembre, su Canale 5 a partire dalle ore 16:50. Il film è una commedia per famiglie, girata nel 2018 dall’attore e regista americano Craig Clyde. Nel cast sono presenti Mia Topalian, Bailey Chase e Jessica Morris, per la prima volta insieme sul set. In questa pellicola troviamo Mia Topalian, che avevamo visto già nel 2017 in Runaways; apparsa per la prima volta nel 2012 in Project October nella parte di Lily,

Mia si è dedicata anche alle serie TV, comparendo nel 2015 in un episodio di Criminal Minds e poi nel film per il piccolo schermo End It All Now, del 2016, dove interpreta il ruolo di Tori Glass. Bailey Chase è apparso in numerosissime serie TV a partire dagli anni Novanta, infatti l’abbiamo visto in serie storiche come Baywatch, Streghe e Buffy, l’Ammazza Vampiri, per poi ritrovarlo in C.S.I. Ugly Betty e Criminal Minds, fino a comparire nei recenti Chicago P.D. e Twin Peaks. Jessica Morris è apparsa in numerose pellicole e cortometraggi, come Legend of Fall Creek del 2021 e Mifnight Clear del 2017, mentre in TV ha recitato in un episodio di CSI New York, in altre serie TV e in film per il piccolo schermo come Uno Studente da Incubo del 2021.

Il Dono Più Grande, la trama del film

Diventa molto importante leggere la trama de Il Dono Più Grande per capire se il film può essere di nostro interesse. Dopo aver litigato con la madre, la giovane Jennifer (Mia Topalian) fugge in città per smaltire la rabbia e si imbatte in un rifugio per senzatetto.

All’ennesima sfuriata, il padre (Bailey Chase) stanco del suo comportamento la obbliga a lavorare come volontaria al rifugio, dove spera che possa comprendere il significato della parola responsabilità, sviluppando anche empatia verso il prossimo. Grazie a questa esperienza, Jennifer riuscirà finalmente a capire che cosa è veramente importante. Sicuramente non si tratta di una pellicola con molto movimento, quindi chi vuole vivere adrenalina all’interno del film farebbe meglio a guardare altrove.

