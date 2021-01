Il fantasma in casa di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello/ I nipoti: “strane presenze e fenomeni”

Il fantasma in casa di Sandra e Raimondo: le rivelazioni choc dei nipoti adottivi della coppia più amata della tv nel salotto televisivo di “Domenica Live” di Barbara D’Urso. Dopo la morte della celebre coppia, la famiglia dei filippini è rimasta a vivere nella casa di Sandra e Raimondo e proprio all’interno dell’abitazione hanno cominciato ad avvertire degli stranissimi fenomeni.

“Abbiamo sempre la sensazione che ci sia qualcuno che passa o verso la cucina o verso la stanza del signor Raimondo” ha rivelato la signora Rosalie che ha aggiunto – “mentre passavo l’aspirapolvere si è accesa la televisione con il volume molto forte su un canale che non vedevamo mai. Anche mio marito, mentre guardava la partita, sentiva l’audio sempre molto alto, anche se lo abbassava. La televisione che si accende da sola è quella nella stanza in cui si era trasferito il signor Raimondo”.

Il fantasma in casa di Sandra e Raimondo: Gianmarco rivela: “due sagome in casa”

Anche Gianmarco, uno dei figli adottivi di Sandra e Raimondo, ha raccontato di avere la sensazione che in casa sia presente il fantasma di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. “Mi stavano facendo un massaggio – ha detto il figlio adottivo – e questa ragazza a un certo punto mi ha detto che vedeva all’ingresso della porta della camera due presenze una molto alta e calva e l’altra raffigurava una donna con i capelli biondi a caschetto”. Ma non finisce qui, visto che i nipoti adottivi hanno anche raccontato che poco prima di morire Raimondo parlava con i suoi cari defunti: “prima di morire parlava con sua madre e i suoi fratelli morti da anni – ha spiegato Rosalie -. Gli dicevano che sarebbe dovuto andare con loro”. Non è chiaro se queste strane presenze siano davvero il fantasma di Sandra e Raimondo, anche se Gianmarco ha sottolineato: “se sono manifestazioni e segni di Raimondo e Sandra? A noi piace pensare che sia così. E tanti segni si sono verificati in questi anni. Solo ad inizio 2016, nel primo weekend, al piano di sopra, mia cugina ha visto una sagoma bianca. Si è talmente impaurita che non ha voluto dormire lì e alla fine ha dormito con mio fratello”.



