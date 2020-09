Il fidanzato di mia sorella/ Su Rai 2 il film con Jessica Alba e Salma Hayek

Il fidanzato di mia sorella va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, lunedì 14 settembre, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola americana prodotta è girata nel 2014 con della distribuzione che nei botteghini italiani è stata gestita dalla casa cinematografica Adler Entertainment. Il film è stato diretto dal regista inglese Tom Vaughn con il soggetto e la sceneggiatura filmati da Matthew Newman mentre i costumi indossati dagli attori sul set cinematografico sono stati disegnati e realizzati da Lizzy Gardner. Nel cast del film figurano tanti attori molto famosi a livello internazionale tra cui Pierce Brosnan, Jessica Alba, Salma Hayek, Lombardo Boyar, Ivan Sergei e Malcolm McDowell.

Il fidanzato di mia sorella, la trama del film

Ecco la trama de Il fidanzato di mia sorella. Richard è un professore americano che si occupa principalmente di poesia romantica presso uno dei più importanti college presenti sul territorio nazionale. La sua passione per il genere romantico è anche evidenziata dal suo essere donnaiolo capace di portare avanti delle relazioni per pochissimo tempo senza mai riuscire a trovare la donna che potrebbe renderlo felice per mettere su una splendida famiglia. Suo padre gli aveva dato ben altri valori rispetto alla famiglia ma lui ha deciso di non avere alcun genere di legame sentimentale anche per poter avere molto più esperienze in questo ambito. Non rispettando quelle che sono le norme di buona condotta inizia addirittura una relazione amorosa con una sua studentessa di nome Kate di soli 25 anni. Tra di loro le cose sembrano andare per il verso giusto ma una sera, mentre si trova all’interno di un locale, intravede una donna di nome Olivia. Le si avvicina e scopre che si tratta di una scrittrice di romanzi che sta attraversando un periodo piuttosto complesso per quanto riguarda gli affetti sentimentali. Complice qualche bicchiere di troppo e l’esigenza magari di trovare nuove mete sentimentali tra i due nasce una breve flirt.

Nel frattempo, Kate decide che il suo rapporto con Richard debba avere la giusta attenzione che merita per cui organizza un incontro per farlo conoscere a sua sorella per la quale nutre enorme rispetto ed ammirazione. Da lei vorrebbe un parere sul suo nuovo fidanzato ma la serata andrà in un verso del tutto imprevedibile. Infatti Olivia è la sorella di Kate per cui quando si ritrova davanti ai propri occhi Richard è tutt’altro che felice. La loro situazione si fa sempre più complicata anche perché la giovane ragazza è incinta e decide di andare a vivere insieme al professore nella sua residenza di Malibu sperando che questo possa essere il primo tassello di una felice vita insieme. Olivia ovviamente fa delle pressioni nei confronti di Richard affinché lui possa essere un uomo fedele e capace di prendersi cura al meglio della sorella e del nipotino. In effetti i primi anni di vita sono straordinariamente felici con il professore che riesce a convogliare tutte le proprie energie nei confronti della sua famiglia ma ben presto ci saranno le prime nubi all’orizzonte. In particolare la ragazza si innamora di un uomo più giovane di nome Brian. È ormai chiaro che tra di loro le cose non possono funzionare ma Richard essendo di origini britanniche, cerca in qualche modo di continuare la relazione anche per ottenere il visto e rimanere ancora negli Stati Uniti d’America. La situazione sarà caratterizzata da numerose difficoltà che vedranno anche il professore venire arrestato per guida in stato di ebbrezza ma alla fine scoppierà il vero amore ossia quello tra Richard e Olivia.



