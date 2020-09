Il Generale Dalla Chiesa/ Su Canale 5 il film con Giancarlo Giannini (2 settembre)

Il Generale Dalla Chiesa va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, mercoledì 2 settembre, alle ore 21:20. Si tratta di un film televisivo realizzato in Italia nel 2007 con la regia di Giorgio Capitani e il soggetto ovviamente tratto dalla storia del celebre ed indimenticato Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nel cast sono presenti tanti attori di grande successo tra cui Giancarlo Giannini, Stefania Sandrelli, Francesca Cavallin, Milena Mancini, Marco Vivio, Chiara Mastalli e Emilio De Marchi.

Il Generale Dalla Chiesa, la trama del film

In Il Generale Dalla Chiesa viene raccontata l’incredibile storia di un uomo che ha voluto sacrificare la propria vita al senso del dovere soprattutto nel servire in maniera impeccabile lo Stato. La storia racconta di quanto accaduto al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa partendo dalla prima fase della sua esistenza che lo vide essere un soldato dell’esercito italiano nell’epoca dell’Italia fascista. Dopo aver compreso i rischi di quel regime, decise di abbandonare l’esercito e di diventare partigiano nelle file delle brigate popolari che daranno il proprio importante contributo nella liberazione dell’Italia stessa dal dominio nazista.

Al termine della seconda guerra mondiale, Carlo Alberto Dalla Chiesa decise di proseguire il proprio percorso di vita all’interno delle Forze Armate ed in particolar modo diventando un carabiniere nei primi anni dell’Italia repubblicana. Ebbe modo di farsi apprezzare per l’enorme supporti dieta la patria fin dai primi giorni di militanza nel corpo dei Carabinieri ed in particolar modo contrastando e combattendo sia il terrorismo che le varie mafie.

Nei primi anni 60 il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa venne inviato in Sicilia per poter contrastare sul campo quella mafia che stava iniziando a dar vita alla fase di efferati omicidi tra cui quello di Placido Rizzotto ossia un sindacalista e politico italiano. Il generale dovette occuparsi di alcuni dei più complessi casi riguardanti la storia del dopoguerra in Italia e in particolar modo delle indagini per le stragi commesse dai corleonesi, ma anche dell’omicidio del Giornalista Mauro De Mauro e peraltro per combattere le Brigate Rosse.

Negli anni della sua lotta alle Brigate ma anche alla mafia ha visto anche cambiare enormemente la propria sfera sentimentale anche in ragione della morte per infarto della sua prima moglie Dora. Una straordinaria storia di un uomo che ha dato tutta la propria esistenza per aiutare lo Stato e che purtroppo ha trovato la morte il 3 settembre del 1982 a Palermo durante un attentato di stampo mafioso dove per altro perse la vita anche la seconda moglie Manuela e l’agente di scorta Domenico Russo.



