Il genio della truffa/ Video, su Rete 4 il film con Nicholas Cage (20 agosto 2019)

Il genio della truffa, il cui titolo originale è Matchstick Men, è un film di Ridley Scott prodotto nel 2003: l’opera andrà in onda su Rete 4 il 20 agosto alle ore 23.15. Si tratta di un vero e proprio mix di dramma, commedia e thriller, molto apprezzato sia per la regia sia per la fotografia di John Mathieson. Scott è conosciuto per una serie di capolavori del cinema, da Alien a Blade Runner, da Il gladiatore a Soldato Jane; allo stesso modo, gli attori che formano il cast sono tutti celebri nel settore. Si pensi, ad esempio, a Nicholas Cage che interpreta Roy Waller, oppure a Sam Rockwell che ricopre il ruolo di Frank Mercer. Alison Lohman è la bella Angela, Bruce Altman è il Dottor Harris Klein. Due parti minori sono quelle affidate a Beth Grant e Fran Kranz, rispettivamente la donna della lavanderia e il fidanzato di Angela: entrambi gli attori, in precedenza, avevano recitato in Donnie Darko.

Il genio della truffa, la trama del film

I due protagonisti de Il genio della truffa, Roy Waller e Frank Mercer, sono compagni di truffe e piccoli crimini di ogni genere. Roy, però, soffre di una forma particolarmente acuta di agorafobia: quando si trova a corto di medicine, si reca da un certo Dottor Harris Klein su consiglio dell’amico Frank. Spinto dal medico, Waller riprende i contatti con l’ex moglie e scopre di avere una figlia, Angela, di 14 anni. La ragazza viene a sapere delle attività clandestine del padre e lo supplica di prendere parte a una di esse: in effetti, si capisce che Angela ha un autentico talento per i furti. Quando la giovane si ritrova coinvolta nell’omicidio di un malvivente, il padre Roy cerca di occultare il cadavere dell’uomo, per poi essere aggredito dallo stesso che in realtà non è affatto morto. I colpi di scena si succedono fino all’incredibile rivelazione, secondo cui tutti gli eventi sono stati organizzati per truffare un unico individuo, ossia il medesimo Waller. Angela, Frank e il Dottor Klein erano parte integrante della recita sin dall’inizio. Roy, al termine della storia, non può fare altro che rimuginare sulla propria vita, e su quanto era felice quando pensava di avere davvero una figlia.

Il trailer del film





