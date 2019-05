Il giardino di gesso/ Video, su Rete 4 il film con Deborah Kerr (oggi, 29 maggio)

Il giardino di gesso riempie la programmazione televisiva di Rete 4 per il pomeriggio di questo mercoledì 29 maggio 2019 a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola che è stata prodotta è girata nel 1964 negli Stati Uniti d’America dal produttore cinematografico Ross Hunther con la regia di Ronald Neame mentre il soggetto è stato tratto dall’opera teatrale di Enid Bagnold con adattamento per la sceneggiatura da parte di John Michael Hayes. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Malcolm Arnold, la scenografia è frutto del lavoro di Carmen Dillon e John Jarvis mentre il montaggio è stato eseguito da Jack Harris. Nel cast sono presenti diversi attori piuttosto apprezzati all’epoca come nel caso di Deborah Kerr, John Mills, Hayley Mills, Edith Evans e Felix Aylmer.

Clicca qui per il trailer

Il giardino di gesso, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama de Il giardino di gesso. Una giovane ragazza di 16 anni è costretta a vivere insieme alla propria nonna per via di alcune difficoltà familiari che hanno segnato la sua vita fino a questo momento. Queste difficoltà hanno plasmato il carattere della ragazza rendendolo piuttosto irascibile e soprattutto portandola ad avere dei comportamenti che vengono visti come particolarmente bizzarri soprattutto dalla nonna che cerca in tutti i modi di gestire il carattere rivoluzionario e per nulla accondiscendente della ragazza. In particolare la nonna per poter gestire nel migliore dei modi questa situazione e quindi riuscire finalmente ad indirizzare la propria amata nipote verso una vita fatta di felicità secondo i propri canoni decide di valutare diversi curriculum per scegliere una governante che possa assolvere questo genere di esigenza. Nel corso dei mesi vengono scelte diverse governanti che tuttavia in ragione del difficile carattere della ragazza durano mediamente intorno alla settimana. Un giorno presso la villa dell’anziana nonna si reca una governante dai modi piuttosto rudi e dal carattere a sua volta piuttosto forte la quale viene assunta nonostante non abbia praticamente alcuna referenza e soprattutto cerchi di celare un passato che a quanto sembra potrebbe essere stato piuttosto doloroso. La governante dopo aver ottenuto la fiducia della donna inizia a prendersi cura della giovane ragazza capendo immediatamente come i suoi problemi e i suoi comportamenti derivano dalle difficoltà della sua famiglia per sempre segnata dalla decisione della mamma di lasciare il proprio marito per un uomo più giovane e più ricco e soprattutto per la morte del padre avvenuta in tristi circostanze. Tra la governante e la giovane ragazza si instaura così un rapporto particolarmente intenso che permetterà alla stessa ragazza di superare il proprio odio nei confronti della mamma e soprattutto di iniziare a vivere la propria esistenza in maniera positiva e gettando le basi per un futuro radioso.

Il trailer del film “Il giardino di gesso”





© RIPRODUZIONE RISERVATA