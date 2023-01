Il giardino segreto/ Su Rete 4 il film con Kate Maberly

Il giardino segreto, film di Rete 4 diretto da Agnieszka Holland

Il giardino segreto è un film del 1993 di genere drammatico, che andrà in onda su Rete 4 oggi, 2 gennaio, a partire dalle ore 16.45. Il film è stato diretto da Agnieszka Holland, prodotto con la collaborazione delle case di produzione Warner Bros e American Zeotrope. Il film è stato distribuito dalla compagnia Warner Bros Italia, e la sceneggiatura è stata affidata a Caroline Thompson. La fotografia e il montaggio sono stati curati rispettivamente da Roger Deakins, Jerzy Zielinski e da Isabelle Lorente, mentre le musiche sono di Zbigniew Preisner.

Tra i personaggi più importanti del cast de Il giardino segreto ci sono Kate Maberly, Heydon Prowse, Andrew Knott, Maggie Smith, Laura Crossley, John Lynch, Walter Sparrow, Irène Jacob, Frank Baker e Colin Bruce. È un film del 1993 prodotto negli Stati Uniti d’America e nel Regno Unito. Il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui la nomination come miglior attrice non protagonista a Maggie Smith, come migliore realizzazione tecnica e migliore colonna sonora a Zbigniew Preisner nel 1994.

Nello stesso anno il film ha ricevuto la nomination come miglior film drammatico per la famiglia e come migliori attori giovani in un film drammatico a Kate Maberly, ad Andrew Scott e a Heydon Prowse. La pellicola cinematografica è tratta dal libro omonimo della scrittrice inglese Francise Burnett del 1910, divenendo il terzo film basato su questa opera. Rispetto al romanzo originale, il film presenta alcune differenze, ad esempio in quest’ultimo i genitori di Mary muoiono dopo un terremoto, mentre nel romanzo sono morti a causa di un’epidemia di colera.

Il giardino segreto, la trama del film

Passiamo alla trama de Il giardino segreto. Mary Lennox è una bambina di 10 anni, che conduce la sua vita in India con i suoi genitori che non si occupano di lei, ma lo fa la sua cameriera. Dopo la morte dei genitori per un terremoto, la bambina si trasferisce dal suo tutore, ossia suo zio. Le viene proibito di curiosare per la casa, ma Mary scopre una piccola porta nascosta che la porta nell’area abbandonata della casa, in cui trova la stanza della zia defunta. Mary fa amicizia con una giovane domestica, che le insegna a fare autonomamente alcune attività.

Un giorno si trova in giardino, e mentre insegue un pettirosso scopre un giardino segreto, da cui si accede attraverso una porta, che riuscirà ad aprire con una chiave. Intanto Mary rivela al fratello della giovane domestica di aver trovato il giardino e chiede come possa curarlo. In casa però la bambina sente pianti e lamenti, e quando chiede di chi siano nessuno le dice mai la verità.

Scopre da sola che i lamenti sono del piccolo cugino Colin, costretto a letto a causa di una grave malattia. Mary convince il cugino che non è malato in realtà e lo porta nel giardino segreto, facendolo guarire. Una volta tornato dal suo viaggio, il signor Craven viene a sapere dei fatti successi in sua assenza e scopre con grande commozione che il figlio è guarito grazie alle cure di Mary e alle giornate trascorse nel giardino segreto.

