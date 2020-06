Il gioco del ricatto/ Su Rai 2 il film con McKinley Blehm (12 giugno)

Pubblicità

Il gioco del ricatto va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, venerdì 12 giugno, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2019 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Lifetime Movie Network la cui distribuzione è avvenuta esclusivamente nel settore televisivo. La regia del film è stata affidata a Doug Campbell, il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura con la fotografia affidata a David Dolnik mentre le musiche della colonna sonora portano la firma di Marc Jovani. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri McKinley Blehm, Scottie Thompson, Lucas Kerr, Davida Williams, Erik Fellows e Matthew Pohlkamp.

Il gioco del ricatto, la trama del film

Ecco la trama de Il gioco del ricatto. In una piccola cittadina americana vive una donna di nome Rachel che deve occuparsi della sua piccola figlia Lindsay. Purtroppo la sua vita viene enormemente complicata da un fatto drammatico che la sconvolge per sempre. In particolare, durante una gita scolastica allo zoo dove la donna deve accompagnare sua figlia, questa viene rapita da un maniaco. È bastato un solo momento di distrazione per consentire al malvivente di mettere le mani sulla figlia e di trascinarla all’interno di un furgone per poi fuggire via.

Pubblicità

La donna, avendo visto gli ultimi attimi in cui la sua bambina veniva trascinata a forza all’interno del furgone, cerca di avvertire le forze dell’ordine presenti sul posto, ma viene immediatamente bloccata da una telefonata sul suo cellulare con cui una voce irriconoscibile le intima di lasciar perdere e soprattutto di seguire alla lettera quelli che sono i suoi dettami, altrimenti la bambina si sarebbe fatta male. A questo punto Rachel, avendo il timore che possa perdere per sempre la sua adorata figlia, decide di seguire alla lettera le istruzioni che gli vengono fornite per telefono ed in particolar modo si dirige verso una strano scatola all’interno del quale trova un cappello da mettere in testa e degli auricolari.

Nel cappello è stata inserita una telecamera nascosta che permette al ricattatore di tenere sotto controllo tutti i movimenti che vengono effettuati dalla donna. Poco alla volta la questione emerge e si scopre il perché di questo rapimento. In particolare, il responsabile è un uomo di nome Carter che in passato ha avuto una relazione d’amore con la stessa Rachel.

Pubblicità

Ha dimostrato di essere alle prese con delle problematiche di natura psicologica che in passato lo hanno spinto ad uccidere una donna. Rachel, dopo aver scoperto questa sua tendenza omicida, lo ha denunciato e soprattutto ha testimoniato nel processo portando alla sua condanna poi rivista in ragione della situazione psicologica. Ora lei si trova costretta a sottostare al suo ricatto e soprattutto al suo tentativo di vendetta nella speranza di poter salvare quantomeno la vita dell’adorata figlia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA