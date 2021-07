Il gioco della follia/ Su Rai 2 il film con Sam Page (oggi, 12 luglio 2021)

Il gioco della follia sarà trasmesso su Rai 2 oggi, 12 luglio 2021, a partire dalle ore 15.45. Si tratta di un film thriller psicologico dal titolo originale Caught per la regia di Maggie Kiley, distribuito da MarVista Entertainment e Covert Productions con Sam Page, Stephanie Scott, Antonio Alvarez, Amelia Rose Blaire, Anna Camp. Si tratta di un film per la televisione di quelli classici per il pubblico italiano quando arriva l’estate. Quello che appare ovvio è anche il target piuttosto ampio anche se c’è da dire che i più giovani saranno maggiormente attratti da questo film.

Sorpresi dall'amore/ Su Canale 5 il film con Hilarie Burton (oggi, 12 luglio 2021)

Il gioco della follia, la trama del film

Ora leggiamo la trama de Il gioco della follia. Allie (Stefanie Scott) è un’adolescente molto carina e gentile, senza volerlo resta coinvolta in una storia sentimentale clandestina con un uomo più grande di lei e oltretutto sposato. Sabrina (Anna Camp) è una casalinga stressata e isterica, pur di tenersi stretto il marito, nonostante i continui tradimenti, è disposta a tutto, anche a sequestrare Allie e torturarla per punirla di essersi messa con il suo uomo.

Amore, cucina e curry/ Video, su Rai 2 il film con Charlotte Le Bon (oggi, 11 luglio)

Con la complicità di Paige (Amelia Rose Blaire), sorella di Sabrina, la ragazza viene sequestrata e rinchiusa in soffitta dove viene legata e imbavagliata con il nastro adesivo. Bloccata alla sedia e con gli occhi bendati, Allie farà di tutto per liberarsi e sfuggire alle sue aguzzine.

LEGGI ANCHE:

La fidanzata di papà/ Video, su Italia 1 il film con Massimo Boldi (oggi, 11 luglio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA