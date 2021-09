Il gioco delle coppie il film, Rai 3/ Trama, cast e curiosità

Il gioco delle coppie e il cast del film

Il gioco delle coppie andrà in onda oggi, 1 settembre, all’interno del palinsesto di Rai 3, l’inizio è fissato alle ore 21.20. Ci troviamo di fronte a una pellicola di produzione francese uscito nelle sale cinematografiche internazionali nel recente 2018. La pellicola ascrivibile al genere delle commedie adatte a tutta la famiglia è diretta da Olivier Assayas, professionista che ha prestato la sua opera finanche per la sceneggiatura del lavoro cinematografico.

La pellicola che è stata prodotta dalla casa francese CG Cinéma, è stata distribuita nelle sale cinematografie mondiali dalla I Wonder Pictures, essa ha goduto della partecipazione come produttore esecutivo di Charles Gillibert. Ottimo il cast di attori tra di essi si segnalano Guillaume Canet che interpreta Alain Danielson e la bella attrice francese Juliette Binoche cui il regista ha affidato il ruolo della protagonista femminile di Selena. La pellicola non è una prima televisiva.

Il gioco delle coppie, la trama del film

E ora leggiamo la trama de Il gioco delle coppie. Léonard è uno scrittore di grido che ha sempre visto pubblicato i suoi romanzi grazie all’interessamento del suo amico d’infanzia, l’editore Alain. I due oltre ad essere ad essere amici dividono la stessa donna, Selena, stante che ella è amante dello scrittore e moglie di Alain. Questa volta la donna si schiera apertamente contro il marito e cerca di perorare la causa dello scrittore, convinta che il libro dell’amante sia un vero e proprio capolavoro e che esso possa garantire successo, non solamente a lui ma anche alla casa letteraria del marito.

Nella storia si innesta la vita di Valerie, moglie di Leonard, la donna una politica di sinistra è totalmente disinteressata alla vita del marito, avendolo sposato solamente per interesse, la sua vita scorre tra la sua partecipazione politica senza aver spazio per il consorte. Come se non bastassero le complicazioni sentimentali, Alain assume una avvenente segretaria, Laure, il suo compito è quello di inizializzare l’azienda nell’era digitale ma presto finirà per intrecciare una relazione con il suo datore di lavoro. Le situazioni che ne vengono fuori sono grottesche e al limite del reale, anche se alcune volte le stesse situazioni fanno da sfondo ad alcune coppie reali.



