Il giorno più bello del mondo/ Video, Alessandro Siani torna con una magic-comedy

Uscirà a breve “Il giorno più bello del mondo”, il film della regia di Alessandro Siani, interpretato dallo stesso attore napoletano. La pellicola sarà nelle sale cinematografiche da giovedì prossimo, 31 ottobre, ed è stata presentata in questi giorni presso la Festa del Cinema in corso a Roma. Si tratta di una “magic comedy” unendo il genere della commedia a quello del fantasy, ed ha come protagonista Arturo Meraviglia (appunto Siani), impresario di un piccolo teatro di avanspettacolo, chiuso da tempo perché sommerso dai debiti. Meraviglia non può nemmeno permettersi una casa, e di conseguenza vive nel suo ufficio. Un giorno, però, giunge una telefonata inaspettata, quella di uno zio molto lontano e molto ricco, che gli ha lasciato un’eredità: “peccato” però che il lascito del parente non sia una fortuna in denaro, bensì due bambini, tali Gioele e Rebecca.

ALESSANDRIO SIANI: “PERCHE’ IL GIORNO PIÙ BELLO DEL MONDO? VI SPIEGO…”

Arturo Meraviglia inizia così una nuova vita con i due bimbi, e dopo un’iniziale difficoltà, scopre che Gioele è un bambino magico, dai poter soprannaturali. Una qualità che ovviamente lo farà svoltare, risolvendo, come ricorda RomaToday, i numerosi problemi della sua vita. Peccato però che delle super doti del bimbo se ne accorgeranno anche degli scienziati tutt’altro che raccomandabili, che faranno di tutto per cercare di scoprire la verità. “Il titolo? Perché rappresenta proprio l’unione fra magia e comicità. E’ bello per due ore staccarsi da quello che succede attorno e vedere un film che non parla d’attualità ma parla alla gente – dice a RomaToday Siani – nel film c’è un bambino supereroe, ma noi siamo supereroi tutti i giorni, quando paghiamo la bolletta, quando lavoriamo… è bello comunque sapere che nella vita ci può anche essere il riscatto, una cosa che può cambiarti la vita da un momento all’altro”. Nel cast, oltre a Siani, troviamo Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Stefano Pesce, Leigh Gill, nonché Sara Ciocca e Leone Riva, i due interpreti di Rebecca e Gioele.





