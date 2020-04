Il giovane Karl Marx/ Video, su Rai 3 il film con August Diehl (oggi, 30 aprile 2020)

Pubblicità

Il giovane Karl Marx va in onda su Rai 3 per oggi, giovedì 30 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2017 grazie ad una co-produzione tra Francia, Germania e Belgio alla quale hanno partecipato diverse case cinematografiche mentre la distribuzione nelle sale italiane è stata gestita dalla Wanted Cinema. La regia di questo film è stata curata da Raoul Peck, il soggetto e la sceneggiatura hanno visto il contributo dello stesso regista insieme a Pascal Bonitzer, le musiche della colonna sonora sono state composte da Alexei Diehl, il montaggio è stato realizzato da Frederique Broos e nel cast sono presenti August Diehl, Vicky Krieps,Stefan Konarske, Olivier Gorumet, Hannah Steele, Hans-Uwe Bauer e Michael Brandner.

Il giovane Karl Marx, la trama del film

Ecco la trama de Il giovane Karl Marx. Ci troviamo nell’anno 1842 e soprattutto nel corso della pellicola vengono affrontate questioni e fatti che sono successi comunque nella prima parte della vita di Karl Marx ossia fino all’anno 1848. In particolare, nei pressi della città di Colonia mentre alcuni raccoglitori di legna secca stanno espletando il proprio lavoro, vengono assaltati dalla polizia a cavallo. Un episodio di gravità sociale enorme che lo stesso Karl Marx decide di sottolineare scrivendo un apposito articolo che viene pubblicato su un giornale che però viene a sua volta chiuso dopo forti pressioni politiche. Nel frattempo a Manchester, un giovane Friedrich Engels si trova ad essere affascinato da una operaia di nome Mary che, pur di far valere le proprie ragioni e soprattutto i propri diritti di poter lavorare in maniera sicura, si fa licenziare dall’azienda che peraltro è gestita in parte dal padre dello stesso Friedrich.

Nel frattempo, Karl Marx, dopo gli episodi accaduti nella città di Colonia decide di dover lasciare la Germania anche per la sicurezza della propria moglie Jenny ed andare a vivere a Parigi. Una scelta che viene dettata anche da un’interessante offerta lavorativa che gli viene presentata da una caro amico per collaborare per la stesura di nuovi editori editoriali incentrati sugli annali franco tedeschi. Insomma, questo è un periodo particolarmente importante per l’Europa dove nuove ideologie e soprattutto i diritti degli operai iniziano a farsi sentire in maniera impellente portando ad una vera e propria rivoluzione ideologica che avrà conseguenze importantissime per quanto riguarda quella che sarà la nuova società civile che si affaccerà al ventesimo secolo. Le idee di Karl Marx e soprattutto i suoi racconti attraverso i vari lavori editoriali di cui si occuperà nel corso della propria gioventù verranno apprezzati, anche se con un certo ritardo dal punto di vista temporale.

Video, il trailer de Il giovane Karl Marx





