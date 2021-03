Il giudice meschino/ Su Rai 1 il film con Luca Zingaretti e Luisa Ranieri

Il giudice meschino va in onda oggi, domenica 21 marzo, su Rai 1 in prima serata alle ore 21:25. Infatti fu concepito come miniserie ed è una produzione RaiFiction diretta dal regista Carlo Carlei. La sceneggiatura è basata sul romanzo di Mimmo Gangemi che ha lo stesso titolo. L’interprete principale è Luca Zingaretti, che interpreta il ruolo di Alberto Lenzi. Zingaretti è più noto per aver prestato il suo volto al Commissario Montalbano, creato dalla penna di Andrea Camilleri e protagonista di una fortunata serie televisiva Rai. Assieme all’attore fanno parte del cast de Il giudice meschino Luisa Ranieri e Gioele Dix.

Il giudice meschino, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il giudice meschino. Alberto Lenzi è pubblico ministero a Reggio Calabria e da qualche tempo svolge il suo lavoro ormai stancamente. Un tragico episodio, però, risveglia la sua coscienza e la sua voglia di verità. Un suo collega, e caro amico, viene brutalmente assassinato. I colpevoli sembrerebbero essere chiari e il caso viene dato quasi subito per chiuso, ma Lenzi invece ha un’altra idea e inizia a investigare.

Trova un inatteso aiuto in un ex boss della ndrangheta, ora in prigione, che lo supporta. Scoprirà così che dietro l’omicidio potrebbe esserci un traffico illecito di riifiuti tossici e nucleari, e non si fermerà finché non sarà arrivato fino in fondo a tutta la vicenda.

