Il Giurato/ Video, su La7 il film con Demi Moore e Alec Baldwin (oggi, 4 maggio)

Il Giurato è un film che andrà in onda oggi 4 Maggio alle ore 21:15 sul canale televisivo La7. La pellicola ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno nel 1996 ed appartiene al genere thriller. Il regista del film è stato Brian Gibson mentre la sceneggiatura è stata realizzata da Ted Telly. All’interno del cast del film sono presenti diversi attori di grande calibro come ad esempio Demi Moore, Alec Baldwin, Joseph Gordon-Levitt, James Gandolfini, Matt Craven e Lindsay Crouse. Le musiche di questo film sono state realizzate da James Newton Howard.

Il Giurato, la trama del film

Ecco la trama de Il Giurato. Annie Laird è una scrittrice di successo di libri. La donna vive una vita tranquilla a New York insieme al figlio Oliver ma un giorno viene selezionata per far parte della giuria impegnata nel processo contro il boss mafioso Louie Buffano, indagato per omicidio. Un giorno, Annie conosce Mark Cordell, un uomo del boss che viene denominato da tutti come Il Maestro. Quest’uomo minaccia la donna e le dice che deve fare di tutto per riuscire a convincere la giuria di assolvere il boss. D’altronde, Mark è un uomo molto violento, visto che è stato lui l’esecutore dell’omicidio commissionato da Buffano. Ad ogni modo, anche se Annie riesce nel suo intento e fa scarcerare il boss, l’incubo non termina per lei. Il Maestro sembra ossessionato dalla donna ed è diventato un vero e proprio stalker. Difatti, Mark decide di minacciare di morte la donna ed il bambino e quando quest’ultimo viene inviato al sicuro in Guatemala, Mark fa morire di overdose Juliet, la migliore amica di Annie. Inizierà una situazione complicata per la donna che comunque avrà la volontà di sopravvivere puntando sul suo coraggio e sulla sua indole caratteriale forte e decisa.

Video, il trailer de Il Giurato





