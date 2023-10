Il Grande Fratello dice no a Paolo Stella? Lui smentisce tutto/ “Ho declinato la bellissima offerta…”

Paolo Stella: nessun rifiuto dal Grande Fratello 2023

Il cast del Grande Fratello 2023, nelle prossime settimane, si arricchirà di nuovi concorrenti. Alfonso Signorini, nel corso della nona puntata, ha fatto la fatidica proposta a Jane Alexander che ha partecipato in passato all’edizione vip del reality. In attesa di scoprire se la Alexander accetterà la proposta di Signorini, c’è un nome che sicuramente non entrerà nella casa di Cinecittà. Si tratta di Paolo Stella. Secondo un’indiscrezione lanciata da Davide Maggio, Paolo Stella avrebbe ricevuto il no dal Grande fratello. Su Twitter, però, Paolo Stella, con una serie di post, ha smentito tutto.

Stella, infatti, conferma di aver affrontato l’argomento Grande Fratello con Alfonso Signorini ma di aver dovuto declinare l’offerta sia per una serie di impegni sia perché non ama parlare della propria vita privata esponendo emozioni e sentimenti.

Le parole di Paolo Stella

“E’ vero, ho incontrato Alfonso Signorini e tutto il gruppo di autori del Grande Fratello. E’ stato un incontro conoscitivo molto interessante. Con rammarico ho declinato la bellissima offerta spiegando che avendo presentazioni del libro e progetti in corso non sarei potuto entrare nella casa“, scrive su Twitter Paolo Stella.

“Con Alfonso, inoltre, ho affrontato la mia avversità a raccontare del mio privato, famiglia e affetti e convenuto con lui che, probabilmente, non è un programma che potrei fare proprio per le mie dinamiche personali che non amo rendere pubbliche. Il Grande Fratello non mi ha detto no nè io ho detto no al Grande Fratello. C’è semplicemente un’incompatibilità di esigenze a monte che hanno bloccato questa possibilità”, ha concluso.

STANNO GIRANDO NOTIZIE PIUTTOSTO INESATTE CHE IN REALTÀ SANCISCONO SEMPLICEMENTE LA POCA PROFESSIONALITÀ DEI GIORNALISTI CHE LE SCRIVONO.È VERO HO INCONTRATO ALFONSO SIGNORINI E TUTTO IL GRUPPO DI AUTORI DEL GRANDE FRATELLO (CHE PER ALTRO STANNO FACENDO UN OTTIMO LAVORO(continua)
— paolo ⭐ stella (@paolostella) October 10, 2023













