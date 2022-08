Il grande salto/ Su Canale 5 il film di e con Giorgio Tirabassi

Il grande salto, film di Canale 5 diretto distribuito da Medusa

Il grande salto va in onda oggi, giovedì 18 agosto, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Si tratta di una commedia italiana del 2019 distribuita da Medusa Film e prodotta da Sunshine Production Srl di Alessandro Carpigo e Bruno Frustaci. La regia è di Giorgio Tirabassi che nel film interpreta Rufetto. L’attore nel 1999 ha vinto 1 premio Nastri d’Argento come migliore attore non protagonista per La cena.

La svolta arriva nel 2000 con la serie televisiva Distretto di Polizia. Nel 2004 interpreta il ruolo impegnativo nella miniserie televisiva dedicata a Paolo Borsellino. Dopo tanta fiction, riesce a ottenere successo anche nelle sale cinematografiche. Nel cast troviamo Ricky Menphis, vincitore di 1 premio European Film Awards come migliore attore non protagonista per Ultrà. Il cast si arricchisce della presenza di Roberta Mattei, Paola Tiziana Cruciani, Salvatore Striano e Gianfelice Imparato.

Il grande salto, la trama del film

Il grande salto racconta la storia di due amici, Rufetto (Giorgio Tirabassi) e Nello (Ricky Menphis). Entrambi hanno cinquant’anni, non hanno in comune solo l’età ma anche una vita fatta di espedienti. Vivono nella periferia romana e dopo una rapina finita male hanno dovuto scontare quattro anni di carcere.

Ora sono tornati in libertà. Per loro rimettersi in gareggiata non è semplice, non hanno un soldo e nemmeno una casa, non hanno un lavoro e l’unica cosa che sanno fare è rubare. Mentre trascorrono le giornate a programmare come sbarcare il lunario, decidono che l’unico modo per non avere problemi futuri è studiare un piano per realizzare un grosso colpo che li sistemerà per tutta la vita.

L’operazione si chiama “grande salto”. Anna, la moglie di Rufetto vive con il figlio di otto anni nella casa dei suoi genitori che reputano il genero un nullafacente, capace soltanto di mettersi nei guai. La donna è stanca di sentirsi dire dai genitori sempre le stesse cose sul marito.

Il suo sogno è avere una casa tutta sua, senza provare continuamente vergogna di fronte a sua madre e suo padre. Rufetto vorrebbe esaudire il desiderio della moglie, ma ogni volta che con Nello organizzano un colpo, c’è sempre qualcosa che va storto. I due amici si convincono che c’è un karma negativo che li perseguita.

