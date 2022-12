Il Grinch/ Su Italia 1 il film con Jim Carrey

Il Grinch, film di Italia 1 diretto da Ron Howard

Il prossimo 24 dicembre alle ore 19.30 su Italia 1 andrà in onda Il Grinch, pellicola fantastica realizzata nel 2000 negli USA da B. Grazner e con Ron Howard alla regia. A comporre il cast hanno collaborato Jim Carrey, Taylor Momsen, Rachel Winfree e Lacey Kohl.

Il Grinch: la trama del film

Il protagonista della storia è una strana figura, conosciuta dalle persone per il suo carattere burbero e per la sua tendenza all’isolamento e alla solitudine. Si tratta del Grinch, una buffa creatura di colore verde e con una particolare avversione nei confronti del Natale. La sua casa è praticamente sulla punta più alta di una montagna, inarrivabile da chiunque oltre al fatto che nessuno sembra avesse voglia di andare in visita. A fare compagnia al Grinch c’era solo un tenero amico a quattro zampe, unico capace di comprendere il comportamento inusuale del protagonista. Dopo più di 50 anni la creatura decide di porre fine al suo isolamento e di vendicarsi una volta e per sempre ai danni della cittadina vicina.

Quest’ultima in ricorrenza del Natale si dedicava a festeggiamenti rumorosi e fastidiosi che per il Grinch erano da bandire una volta e per sempre. La sua vendetta era però ancora più ambiziosa; voleva rovinare il Natale di tutti i bambini in maniera radicale mettendo le mani su tutti i doni che per tradizione vengono realizzati. La strategia da mettere in atto non doveva fallire, per questa ragione il Grinch non voleva in nessun modo essere disturbato, nemmeno dal tenero cagnolino che viveva con lui. Un giorno però una strana visita rompe il silenzio della sua cupa dimora; una bambina spaesata si ritrova all’apice della montagna e nota con stupore quella che era proprio la casa del Grinch. Si avvicina curiosa e sembra non avere per nulla paura della creatura, nonostante egli cerchi in tutti i modi di provocare la sua reazione intimorita.

La bambina sembra quasi fare breccia sul Grinch che prova un timido approccio con la socialità. Il rapporto con il sindaco rovina però tutto; l’essere di colore verde torna nel suo rifugio pronto a rovinare per sempre il Natale di tutti. Effettivamente il grande giorno arriva e riesce a rubare tutti i regali e a distruggere tutte le decorazioni organizzate per l’evento. Sarà ancora una volta la tenera bambina a cambiare le carte in tavola, riaccendendo i sentimenti da tempo sopiti nel cuore del Grinch che cercherà di rimediare agli errori commessi, dando una seconda possibilità alle persone.

