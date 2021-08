Il killer della porta accanto, Rai 2/ Alta tensione per una sera di fine estate

Il killer della porta accanto, film diretto da Tony Dean

Il killer della porta accanto va in onda oggi, sabato 28 agosto 2021, su Rai 2 dalle 21.20. La regia è di Tony Dean Smith. Il regista è anche montatore e sceneggiatore, ha vinto molti premi in tutto il mondo tra cui 11 Leo Nomination. Nella sua carriera ha diretto diversi film tra cui un cortometraggio 35mm – Reflection –. Da una vita è un appassionato della macchina da presa, ha diretto film tra cui – The Killer Downstairs, Ghost Affairs, The Secret Lives Of College Freshmen -.

Nel cast abbiamo Chelsea Hobbs che ha iniziato a fare l’attrice molto giovanissima, i film più recenti sono: – Pagine per un omicidio, L’altra metà di casa mia -. Il protagonista maschile è Marcus Rosner, in 6 anni di carriera ha interpretato 7 film, i più recenti sono: – Un matrimonio in campagna, Il killer del piano di sotto, Un San Valentino molto speciale -.

Il killer della porta accanto, la trama del film

Leggiamo la trama de Il killer della porta accanto. Gina, è una fotografa di moda in difficoltà, truffata dal suo ex fidanzato Levon si ritrova senza soldi con un mutuo alle spalle da pagare. D’accordo con la sua amica Rachel, decide di restaurare la guest-house appartenuta a sua nonna da poco defunta e affittarla. All’annuncio rispondono molte persone, ma Gina sceglie il ragazzo più bello, si chiama Mark ed è un pilota, divorziato con una figlia. L’uomo si presenta all’appuntamento con la donna in uniforme da pilota, Gina gli mostra il posto e l’uomo senza batter ciglio accetta di trasferirsi nella nuova casa. La mattina dopo Mark prepara la colazione a Gina che gli chiede di fargli da modello.

Lo stesso giorno Levon alla guida di una lussuosa auto presa a noleggio e con in mano una bottiglia di champagne, fa visita a Gina con la speranza di riallacciare il rapporto, ma la sua ex non ha nessuna intenzione di tornare a vivere con lui. A questo punto Levon si rifiuta di pagare le fotografie a Gina e iniziano a litigare. Mentre tra i due è in corso la disputa, Mark mette un localizzatore sull’auto di Levon, poi corre in difesa di Gina, promettendole che farà scomparire per sempre dalla sua vita il suo ex fidanzato. La mattina dopo Mark è in giardino, Levon si ripresenta di nuovo in casa di Gina e le ruba le fotografie dal computer. Mentre sta per uscire viene colpito violentemente in faccia da Mark con una pala, l’uomo perde i sensi e viene strascinato in una zona isolata della pensione, il pilota a questo punto fa esplodere l’auto del suo rivale. Gina torna a casa arrabbiata perché ha scoperto che Levon non ha lasciato i soldi che le doveva. Esamina la telecamera di sicurezza e vede il suo ex fidanzato nello studio con Mark che lo aggredisce e ruba i soldi.

Mentre Mark sta facendo la doccia, Levon ancora vivo, si risveglia, afferra un coltello e aggredisce il pilota, ma ad avere la peggio è Levon, che viene chiuso dentro il congelatore fino a morire soffocato e poi sepolto in giardino. Nel frattempo Gina ottiene un lavoro presso l’agenzia fotografica Simms, quando lo racconta a Mark, l’uomo fa domanda presso la stessa agenzia per farsi assumere come modello. Per festeggiare i due giovani vanno in giro per la città, scattano foto, si baciano e finiscono per fare sesso. Gli investigatori ritrovano l’automobile di Levon incendiata e interrogano Gina su dove si trovi.

Rachel mentre si avvicina all’asciugatrice per fare il bucato, sorprende Mark che sta rovistando tra il bucato alla ricerca di una chiavetta USB. Mark lascia la casa e va alla guest-house per spiare dalla telecamera Rachel e Gina, non gli piacciono i loro discorsi e fa riflessioni con rabbia. Quindi, irrompe nella casa delle due donne e mette un registratore audio nella borsa di Gina. La donna inizia a lavorare per l’agenzia Simms e conosce Robert che comincia a corteggiarla. Mark che si finge un aspirante modello si intrufola nell’ufficio di Robert e insidia la sua valigetta.

Quando sente Robert fare complimenti a Gina, lo molesta con messaggi utilizzando il telefono di Levon. Durante una festa organizzata per celebrare la prima copertina di Gina, Mark ne approfitta per uccidere Robert, difatti l’uomo si allontana per fare una telefonata a Parigi e viene ritrovato impiccato nel suo ufficio. Gina trova conforto tra le braccia di Mark. Mentre resta sola a casa trova la chiavetta USB che l’uomo cercava, la inserisce nel pc e trova un video che mostra Levon che viene attaccato da Mark. Gina chiama il detective ma trova inserita la segreteria.

Lasciata da sola comincia a cercare prove e trova anche il filmato di Mark che seppellisce Levon. Mentre sta vedendo il filmato l’uomo si insinua dietro di lei. Gina riesce a scappare, attacca l’uomo con una pala, ma viene sopraffatta e legata. Nel frattempo Gina riceve una telefona dal detective, è costretta a rispondere e viene a sapere che Mark è James un uomo molto pericoloso. A questo punto Gina finge di amare Mark, lo bacia e poi lo fulmina con alcune attrezzature fotografiche difettose.

