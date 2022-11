Il ladro di giorni/ Su Rai 3 il film con Riccardo Scamarcio

Il ladro di giorni, film di Rai 3 diretto da Guido Lombardi

Il ladro di giorni va in onda su Rai 3 oggi, 18 novembre 2022, a partire dalle 21.25. Il film, diretto dal regista Guido Lombardi nel 2019, prevede un cast d’eccellenza con Augusto Zazzaro, Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Vanessa Scalera, Giorgio Careccia, Carlo Cerciello e Rosa Diletta Rossi.

Nel film Il ladro di giorni, Augusto Zazzaro è al suo primo film. Riccardo Scamarcio e Massimo Popolizio invece, hanno già lavorato assieme nel 2009 in occasione del film di Michele Placido, Il grande sogno. Il produttore Nicola Giuliano vanta di numerosi premi nazionali e internazionali. Ne è un esempio il Golden Globe nel 2014 come miglior film straniero per La grande bellezza del regista Paolo Sorrentino. Non è da meno la poetica fotografia delle scene a opera di Daria D’Antonio. Per quanto riguarda il genere, Il ladro di giorni, può essere definito drammatico, a tratti noir.

Il ladro di giorni, la trama del film

La trama Il ladro di giorni si sviluppa attorno alla storia di Salvo, interpretato dall’esordiente Augusto Zazzaro. Quando Salvo aveva 5 anni, suo padre Vincenzo, ossia Riccardo Scamarcio viene arrestato davanti ai suoi occhi nel ridente paesino pugliese. Passano 7 anni e il bambino, ormai undicenne, vive in Trentino con gli zii e il cuginetto. Vincenzo però, ha scontato la sua pena e, uscito di prigione, va a trovare Salvo in Trentino, proprio il giorno della sua Prima Comunione.

Il ragazzo stenta a riconoscerlo e, giacché Vincenzo deve trasportare un carico importante fino a Bari, decide di passare qualche giorno anche con suo figlio. Lo porta così con se in questo viaggio lungo l’Italia dove Salvo imparerà a sue spese molte verità e segreti celati del suo passato. Il tempo trascorso insieme però, porterà Salvo ad affezionarsi e voler bene a suo padre, ristabilendo così questo legame.

