Il Maggiore Payne/ Su Italia 1 il film con Chris Owen

Il Maggiore Payne, film di Italia 1 diretto Nick Castle

Il Maggiore Payne va in onda oggi, domenica 20 marzo, a partire dalle ore 14.30 su Italia 1. Si tratta di un film appartenente al genere della commedia prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1995 da Harry Tatelmann e diretto da Nick Castle.

Nel cast troviamo come protagonista il maggiore Benson Winifred Payne interpretato da Damon Wayans, al suo fianco troviamo attori molto noti in patria come Orlando Brown, Chris Owen e Albert Hall. La sceneggiatura del film è curata da Damon Wayans stesso con Dean Lorey e Gary Rosens.

La vendetta della sposa/ Diretta streaming video: film con Hannah Barefoot (Rai 2)

Il Maggiore Payne, la trama del film: un ex maggiore disoccupato

Il film Il Maggiore Payne racconta la storia di un ex maggiore dei Marines, di recente rimasto praticamente disoccupato. Dopo essere riuscito a mettersi in mostra in una delle missioni più difficile affrontate, riceve la notizia di non essere più parte del progetto ritrovandosi per l’appunto senza un occupazione. Era clamorosamente riuscito a sventare un piano diabolico elaborato da alcuni narcotrafficanti dell’America Latina ottenendo tra l’altro numerose onorificenze e congratulazioni per il suo incredibile contributo.

Giuseppe di Nazareth/ Su Rete 4 il film con Ennio Fantastichini

Non è bastata l’impresa e le gratifiche per convincere i suoi superiori a confermarlo nel ruolo, portando così Payne ad un pensionamento anticipato. Nonostante il suo tentativo di entrare nel corpo di polizia locale, viene scartato a causa della sua indole particolarmente dura e violenta. Arriva però l’occasione di rimettersi in gioco; gli viene infatti proposto di dirigere un gruppo di giovani ragazzi scapestrati all’interno di una scuola militare. L’obbiettivo è quello di formarli sotto ogni punto di vista, soprattutto in virtù di un indole da scansafatiche che caratterizza quasi tutti i componenti del gruppo. Non appena ha inizio il percorso di addestramento iniziano i contrasti tra i ragazzi e l’ex militare; i primi infatti non accettano i modi burberi e gli esercizi estremamente duri ai quali vengono sottoposti.

Due nel mirino/ Su Rete 4 il film con Goldie Hawn e Mel Gibson

In particolare, il ragazzo più grande del gruppo di nome Alex Stone cerca in tutti i modi di impartire una lezione al maggiore. Organizza infatti una lunga serie di scherzi e vendetta ai suoi danni nel tentativo di liberarsi dell’uomo; purtroppo per lui ogni tentativo fallisce dando vita ad una serie di punizioni ancora più dura. Diverso invece il ruolo del più piccolo del gruppo, un ragazzino di nome Tiger. Quest’ultimo matura un grande affetto nei confronti dell’uomo che però fatica a dimostrare i suoi sentimenti e a ricambiare in maniera sincera. In vista dei giochi militari i ragazzi continuano a mostrarsi poco disposti a collaborare, ma dopo l’ennesima punizione finalmente arriva una scossa piuttosto evidente. Nello specifico, come sorta di sfida con doppio fine utilizza proprio il piccolo per lanciare un messaggio ai ragazzi.

Questi vengono spinti a tentare un vero e proprio furto ai danni della squadra rivale; l’obbiettivo era quello di entrare in possesso del trofeo della caserma avversaria. Nonostante tutti i giovani militari cerchino di fare del proprio meglio vengono goffamente scoperti e subiscono anche delle percosse piuttosto sostanziose. Dopo questa ennesima peripezia tutti iniziano a fare sul serio, dimostrando impegno e dedizione che prima non si erano mai visti. Inoltre, anche il rapporto con Payne migliora; il maggiore inizia finalmente a provare maggiore empatia nei confronti dei ragazzi e la cosa è decisamente reciproca.

Nonostante il momento di grande tranquillità arriva una notizia clamorosa; il generale viene richiamato dai Marines per una missione in Bosnia e senza battere ciglio sceglie di accettare e partire spiazzando tutti i ragazzi. Questi riescono comunque a mettersi in mostra i giochi nonostante la poca voglia dovuta all’assenza del maggiore. Payne all’ultimo secondo decide di non partire più per la missione e corre ad osservare le gesta dei suoi ragazzi che raggiungono il trionfo. Al termine del film Payne è a capo di un nuovo gruppo di ragazzi con Tiger e Alex al suo fianco nel dargli supporto. La scena finale è certamente tra le più epiche della pellicola; uno dei nuovi ragazzi al cospetto del Marines e dei suoi aiutanti è infatti ceco e accompagnato da un cane guida che lo aiuta in ogni movimento e situazione quotidiana. Quest’ultimo abbaia in maniera piuttosto aggressiva verso Payne provocando una reazione tutta da ridere. Dopo aver affermato con il suo solito ghigno di voler dare una dura lezione ai due, rasa a zero non solo il ragazzo ma anche l’amico a 4 zampe.











© RIPRODUZIONE RISERVATA