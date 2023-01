Il magico mondo di Oz/ Su Italia 1 la nuova versione del 2013

Il magico mondo di Oz, film di Italia 1 diretto da Will Finn e Dan St. Pierre

Il magico mondo di Oz va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, sabato 28 gennaio, a partire dalle ore 23:15. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2013 con una co-produzione tra Stati Uniti d’America e India mentre la distribuzione in Italia è stata gestita dalla M2 Pictures.

La regia del film è stata gestita da Will Finn e Dan St. Pierre con soggetto e evidentemente tratto dall’omonima favola. Nella versione originale hanno partecipato alla doppiaggio tantissimi volti noti dello spettacolo americano tra cui Lea Michele, Dan Aykroyd, Kelsey Grammer, Jim Belushi, Martin Short, Megan Hilty, Hugh Dancy e Oliver Platt.

Il magico mondo di Oz, la trama del film

Andiamo a leggere la trama de Il magico mondo di Oz. Dorothy dopo essere tornata a casa nello stato del Kansas al termine dell’incredibile avventura vissuta nel fantastico mondo di Oz, sta cercando di riprendere la sua vita di tutti i giorni al fianco degli zii e delle persone care. Purtroppo neanche il tempo di potersi riabituare al mondo reale che arrivano degli strani personaggi e soprattutto una richiesta di aiuto. Infatti, sembra che il mondo di Oz e in particolare la città di Smeralda, sono nuovamente in difficoltà e questa volta non c’entra per nulla la strega cattiva dell’ovest ma uno strano essere che tutti conoscono con il nome di giullare. I suoi vecchi amici ossia l’uomo di latta, il leone coraggioso e Lo spaventapasseri non riescono ad avere la meglio di questo pericoloso essere.

Dorothy vorrebbe restare con la sua famiglia ma sa benissimo che non può abbandonare al proprio destino quella città che si è dimostrata così premurosa nell’accoglierla e soprattutto ci sono sempre i suoi vecchi amici che assolutamente non vanno abbandonati.

Così dopo aver riflettuto per qualche minuto, la ragazza si rimette in viaggio con i suoi amici di sempre e ritorna nel fatato mondo di Oz dove le cose in effetti sembrano essere cambiate e in peggio. Il giullare dopo la morte della strega cattiva dell’ovest che era sua sorella, ha lanciato una magia grazie alla quale è entrato in possesso di uno scettro molto potente che gli consente di fare qualsiasi cosa e di avere la meglio su chiunque.

Per riuscire a vincere questa terribile battaglia con il giullare, Dorothy e gli altri suoi amici devono cercare nuove risorse e soprattutto sviluppare un piano che permetta di mettere le mani sul potente scettro magari per distruggerlo una volta per tutte. In effetti, la giovane e bella Dorothy durante un viaggio che le permetterà di raggiungere una città nei pressi di Smeralda, farà la conoscenza di altri amici che saranno al suo fianco in questa battaglia tra cui un divertente gufo di nome Socrate, la principessa di Porcellana e il Maresciallo Mellow. Questo nuovo e nutrito gruppo unendo le loro forze riuscirà, in effetti, ad avere la meglio nella battaglia con il giullare permettendo a tutta la città di Smeralda di ritrovare la serenità e la felicità. Dorothy a questo punto potrà finalmente far ritorno nella sua casa in Kansas per stare un po’ di tempo con la sua famiglia anche se nel suo cuore c’è anche spazio per i suoi compagni di avventura.

