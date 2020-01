IL MASTINO, CHI È/ Video, indizi: Stash, Salemme o Borghese? (Il Cantante Mascherato)

Chi sarà il Mastino de Il Cantante Mascherato? Dopo tre serate, i dubbi non sembrano essere molti sulla sua vera identità, ma finora il concorrente è riuscito ad andare avanti nella sua avventura e ancora non si è dovuto svelare. In occasione della terza puntata, il Mastino si è esibito in una sua versione particolare di Como suena el corazón, brano in lingua italo-spagnola scritto e interpretato da Gigi D’Alessio. Come ogni settimana, i cinque giurati del programma condotto da Milly Carlucci hanno espresso il loro parere in merito al personaggio famoso che si nasconde dietro questa maschera grossolana. Francesco Facchinetti ritiene che si tratti di Stash dei Kolors, non a caso un cantante napoletano. Patty Pravo confessa la sua preferenza nel confronti del Mastino e ritiene che si tratti di Vincenzo Salemme. Guillermo Mariotto cita Alessandro Borghese, mentre Ilenia Pastorelli e Flavio Insinna non hanno alcun dubbio e affermando che dietro la maschera si nasconda Alessandro Greco. Quindi, il Mastino è giunto allo spareggio e ha cantato Caruso di Lucio Dalla.

Clicca qui per il video dell’ultima puntata, dal minuto 25.00 l’esibizione de Il Mastino

Il Mastino chi è? Indizi su Amendola, Pardo, Brignano, Cannavacciuolo ma che confusione!

Ora il Mastino a Il Cantante mascherato è in sfida contro il Mostro e ha eliminato il Pavone, che in realtà corrispondeva all’imitatrice Emanuela Aureli. Sarà una settimana all’insegna del televoto, durante la quale il personaggio cercherà di salvarsi contro un avversario altrettanto forte. Nel corso della prima puntata, erano stati menzionati altri possibili personaggi come Claudio Amendola, Enrico Brignano, Antonino Cannavacciuolo e Pierluigi Pardo. In occasione della seconda, invece, i sospettati erano Giorgio Panariello, Gigi Finizio e Biagio Izzo. Ad ogni modo, secondo il pubblico da casa, il principale indiziato a celarsi in un simile personaggio resta Alessandro Greco. Diversi indizi non fanno altro che rafforzare tale tesi, come i rimandi alla Puglia, regione originaria del conduttore, e alla Toscana, regione della sua compagna Beatrice Bocci. Non mancano outsider particolari da parte del popolo dei social, come Francesco Paolantoni, Enzo Avitabile o Ciro Ferrara. Tuttavia, l’obiettivo del Mastino è superare il prossimo televoto, così come ha battuto negli scontri diretti precedenti l’Unicorno Orietta Berti e il Barboncino Arisa.



