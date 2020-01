Mastino, chi è?/ Video, l’indizio riconduce a Napoli… (Il cantante mascherato)

Chi è il “Mastino” di Milly Carlucci? Sicuro protagonista questa sera de “Il cantante mascherato”, la nuova trasmissione targata Rai Uno e condotta proprio Milly Carlucci che vede sfidarsi otto concorrenti a colpi di canzoni dietro a un bizzarro e insolito travestimento, dovremo proprio cercare elementi per rispondere a questa domanda. Fra le maschere in gara, infatti, ci sarà anche quella, compresa di costume scenico, che riprodurrà le fattezze tipiche di un… mastino napoletano. “Mastino è grande, grosso e dal cuore fedele. Un pezzo di pane. Inoltre, non è detto che la massa del costume sia tutta gomma piuma e stoffa…”, hanno commentato da dietro le quinte del programma i suoi autori. Difficile cogliere un indizio a tal proposito, anche se la stessa conduttrice e padrona di casa del nuovo format di Rai Uno, Milly Carlucci, ha rivelato i numeri complessivamente raggranellati da coloro che prenderanno parte al programma. “46 partecipazioni a Sanremo. 5 vittorie nello stesso Festival. 250 milioni di dischi. 70 programmi condotti. 25 film interpretati. Concerti in oltre 30 paesi. 88 album pubblicati e tantissime ore di televisione”. Tante le ipotesi che sono affiorate sui social network, in particolare sul profilo Instagram ufficiale de “Il cantante mascherato”.

MASTINO, CHI È? LE IPOTESI DEL MONDO SOCIAL

Proprio su Instagram, sono sorte le ipotesi più disparate in merito alla possibile identità del cantante che si cela dietro la maschera del Mastino. Più di un utente, ad esempio, è convinto che a interpretare il simpatico cagnolone sia Adriano Pappalardo, altri invece puntano tutto su Gigi D’Alessio o Adriano Celentano. Ma non solo: c’è chi parla di Biagio Izzo e chi di Mauro Coruzzi, alias Platinette. Certo, il tutto sta nel comprendere se il collegamento vada ricercato con la città di Napoli (e dunque il personaggio avrà certamente origini partenopee), nella stazza dell’animale o, ancora, nelle caratteristiche caratteriali dell’animale. Intanto, Milly Carlucci ha lanciato un video sui profili social de “Il cantante mascherato”, cliccatissimo, nel quale scherza sul mistero che avvolge il Mastino, ma senza rivelare alcun indizio prezioso per giungere a comprendere il nome dell’artista che adotterà tale travestimento in trasmissione. Tra poche ore, tuttavia, potremmo saperne di più: l’importante sarà tenere le orecchie ben aperte nel corso dell’esibizione canora, per cercare di riconoscere qualche inflessione o acuto tipico del suo timbro vocale.

MASTINO, CHI È? L’INTERVISTA AL CANTANTE MISTERIOSO

Per cercare di indagare in maniera ancor più approfondita, il settimanale “TV Sorrisi e Canzoni” ha intervistato il cantante misterioso che si esibirà a partire da questa sera con indosso la maschera da mastino napoletano. Le sue dichiarazioni, in apparenza, non contribuiscono, tuttavia, a fornire indizi utili, eccezion fatta per una battuta in dialetto napoletano che lascerebbe intuire la provenienza campana dell’artista (a meno che non si tratti di un tentativo di depistaggio). “Sono molto felice della maschera che mi è stata assegnata, guagliò. Song propreto io!”. L’uomo (o la donna) ha poi rivelato che “dentro al mio travestimento si suda molto, è dura, ma affronto tutto con enorme divertimento. Nessuno sa che qui sotto ci sono io: parola di mastino napoletano”. Per poi concludere con un ulteriore enigma, che farà spremere ulteriormente le meningi ai telespettatori impazienti: “Non vedo differenze tra me e un mastino. Voi le vedete? E poi, siete proprio convinti che sia un mastino e non una mastina? Comunque sì, non me la cavo male. Cucino e sono anche folle. Avete visto? Vi ho dato un altro indizio su chi sono”.





