Il medico e lo stregone/ Su Rete 4 con Vittorio De Sica e Alberto Sordi

Il medico e lo stregone va in onda su Rete 4 oggi, 28 luglio 2022, a partire dalle ore 16.45. Diretta da Mario Monicelli nel 1957 questa pellicola della durata di 102 vede al soggetto Age & Scarpelli con questi che hanno collaborato con Monicelli, Luigi Emmanuele ed Ennio De Concini alla sceneggiatura. Inoltre il film si può fregiare anche delle musiche di un grande maestro come Nino Rota.

Nel cast troviamo una serie di attori straordinari come Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Lorella De Luca, Marisa Merlini e anche dei giovanissimi Riccardo Garrone e Alberto Sordi. La pellicola è stata girata tra Albano di Lucania, Valentano e San Martino tutte in provincia di Viterbo. Il paese visto da lontano invece è Civita di Bagnoregio. La stazione ferroviaria invece è quella di Grotte Santo Stefano. Per l’epoca in cui uscì il film trattò delle tematiche molto importanti come il suicidio e l’aborto suscitando anche un po’ di polemiche.

Il medico e lo stregone, la trama del film

Leggiamo la trama de Il medico e lo stregone. Francesco è un medico giovane e molto talentuoso che in provincia di Avellino viene nominato condotto. Qui però si deve trovare a fronteggiare don Antonio considerato un guaritore dalle capacità eccezionali che in realtà non è nient’altro che un malintenzionato pronto a fare soldi senza scrupolo sull’ignoranza della gente.

Francesco e Antonio iniziano così una lunga diatriba che li porta molto spesso a litigare con il popolo dalla parte del don e pronto addirittura a rifiutare la vaccinazione contro il tifo. Il Sindaco vorrebbe prendere la posizione del dottore, ma non riesce a trovare il coraggio di farlo anche perché la sorella è affezionata allo “stregone”.

Una volta che don Antonio sente la pressione della concorrenza paga un anziano per fingersi malato e architetta dunque una magica guarigione. Ne succederanno di tutti i colori per lo sconforto di Francesco non in grado di fronteggiare una situazione così delicata.

