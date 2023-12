Il Metodo Fenoglio, anticipazioni ultima puntata 11 dicembre 2023/ L’enigma è risolto!

Il Metodo Fenoglio, anticipazioni puntata 11 dicembre 2023

Questa sera – lunedì 11 dicembre – alle ore 21:30 su Rai Uno andrà in onda la quarta e ultima puntata de Il Metodo Fenoglio. La nuova serie tv carica di colpi di scena e gusto per il mistero è giunta ad un passo dai titoli di coda dopo 6 puntate entusiasmanti che hanno attirato una larga fetta di pubblico. L’ultimo appuntamento vedrà Alessio Boni – nei panni del protagonista – a dirimere le ultime vicende intrise di mistero e pronte ad essere definitivamente sviscerate.

Prima di analizzare le anticipazioni della quarta e ultima puntata de Il Metodo Fenoglio – in onda questa sera, lunedì 11 dicembre, alle ore 21:30 su Rai Uno – è doveroso fare un recap per chi si fosse perso anche solo una delle tante questioni intrecciate che riguardano la nuova serie tv. Pietro Fenoglio e il Nucleo Operativo dell’Arma dei Carabinieri sono nel pieno delle indagini su alcuni avvenimenti scabrosi che hanno interessato l’intero territorio. Il protagonista ha ormai chiaro lo scenario: l’unico modo per fermare l’organizzazione mafiosa è quello di agire il prima possibile.

Il Metodo Fenoglio, anticipazioni puntata 11 dicembre 2023: la trama degli ultimi due episodi

Come anticipato, questa sera – lunedì 11 dicembre – andrà in onda su Rai Uno alle ore 21:30 la quarta e ultima puntata de Il Metodo Fenoglio suddivisa come di consueto in due episodi. Il caso del piccolo Damiano continua ad essere avvolto da ambiguità difficili da risolvere ma Fenoglio è ormai pronto a mettere un punto alle derive delinquenziali portate in auge dall’organizzazione mafiosa che logora l’hinterland di Bari.

Il settimo episodio de Il Metodo Fenoglio – “Il male minore”, vedrà il maresciallo Pietro Fenoglio ricevere una soffiata piuttosto delicata. Una delle persone più fidate e vicine gli rivela una verità imprevista e al contempo intrisa di pericolo. Ciò che si palesa è dunque un bivio difficile da dirimere per il protagonista e che potrebbe cambiare per sempre le sorti della sua esistenza. L’ottavo e ultimo episodio – dal titolo “Colpire al cuore” – porterà finalmente ad una svolta nelle indagini di omicidio con l’enigma che attanaglia Pietro Fenoglio finalmente vicino alla risoluzione. Per mettere la parole fine alle turbolenze sarà però necessario l’aiuto di una persona in particolare.

