Il miglior Natale della mia vita/ Su Rai 2 il film con Bethany Brown

Il miglior Natale della mia vita, film di Rai 2 diretto da Nimisha Mukerji

Il miglior Natale della mia vita va in onda oggi, mercoledì 28 dicembre, a partire dalle ore 16.55 su Rai 2. Si tratta di un film sentimentale prodotto in Canada nel 2019 e diretto da Nimisha Mukerji. Per il cast hanno collaborato Bethany Brown, Christopher Russell, Casey Manderson e Vanessa Lachey. Il film è un progetto televisivo realizzato per le festività natalizie.

L’intera produzione è stata svolta nel territorio canadese, con alcune scene riprodotte in studio e con artifici tecnologici. L’apprezzamento della pellicola ha portato ad una corposa distribuzione nella maggior parte dei paesi europei. Non a caso, in Italia è presente nella programmazione dal 2020.

Il miglior Natale della mia vita, la trama del film

La protagonista della storia de Il miglior Natale della mia vita è una giovane di nome Rebecca, alle prese con un problema per nulla banale quando manca un solo giorno all’arrivo del Natale. Nonostante fossero settimane che aspettava quel momento, almeno per vivere qualche momento di spensieratezza, il peso di un incredibile pericolo rischiava di rovinare non solo l’atmosfera ma anche la sua serenità. Infatti, nel bel mezzo dell’organizzazione e del trambusto generale, il suo fedele cane scappa di casa lasciando perdere le proprie tracce. Becca viene letteralmente assalita dalla paura e dall’ansia e si getta in strada con l’unico obiettivo di ritrovare l’amico il prima possibile.

La sua paura più grande era che potesse accadergli qualcosa non essendo abituato a stare solo in strada per un tempo così lungo. Convinta di non potercela fare da sola, inizia a meditare sulle diverse possibilità per salvare il cucciolo. L’unica via che sembra percorribile è quella di ricorrere all’aiuto di Max, suo ex fidanzato. L’uomo non ha un bel ricordo della rottura con Becca, ma vista la situazione non esita un secondo nel dare una mano alla sua ex compagna. Iniziano così a cercare in lungo e in largo l’animale, scrutando tra i vicoli della città e nei punti più bui convinti che l’amico a quattro zampe avrebbe potuto optare per un riparo sicuro.

Involontariamente i due si ritroveranno ad osservare diverse zone del paese caratterizzate da ricordi indelebili. Tra una memoria e l’altra il sentimento sopito inizierà a risvegliarsi e con esso la speranza di trovare il cane di Becca. Alla fine, proprio quando la speranza sembra perduta, sarà proprio il cucciolo a lasciarsi trovare con estrema semplicità. Nel frattempo, Max e Becca decideranno di dare una seconda possibilità all’amore.











