IL MIO AMICO NANUK/ Su Italia 1 il film con l’attrice americana Bridget Kathryn Moynahan

Il mio amico Nanuk, curiosità sul film in seconda serata su Italia 1

Tra i principali protagonisti del film “Il mio amico Nanuk” figura anche l’attrice e modella americana Bridget Kathryn Moynahan, nata il 28 aprile del 1971. Nella sua giovinezza si è occupata anche di sport a buoni livelli praticando soprattutto hockey prima di iniziare negli anni ‘90 la carriera di modella. Successivamente si è dedicata al mondo della recitazione iniziando a collaborare in televisione per alcuni episodi della fortunata serie Sex and the City andata in onda nel 1999 e nel 2000. Sempre nel 2000 è arrivata la prima partecipazione del cast di una pellicola del grande schermo ed in particolare recitando nel film Le ragazze del Coyote Ugly diretto da David McNally e alcuni mesi più tardi ha fatto parte del cast di Whipped – Ragazzi al guinzaglio.

Il mio amico Nanuk, il film in seconda serata su Italia 1

La programmazione di Italia 1 per la seconda serata di oggi, sabato 1° ottobre, a partire dalle ore 23:05 prevede la messa in onda del film Il mio amico Nanuk. Si tratta di una pellicola del 2014 nata grazie a una co-produzione tra Canada e Italia alla quale hanno partecipato diverse case cinematografiche ma la distribuzione ai botteghini italiani è stata gestita dalla Medusa Film. La regia della pellicola è firmata da Brando Quilici insieme a Roger Spottiswoode con il primo che si è occupato anche del soggetto mentre la scenografia è stata sviluppata da Hugh Hudson e Bart Gavin.

Le musiche della colonna sonora sono state realizzate da Lawrence Shragge, la scenografia è di Eric Fraser con i costumi di scene disegnati e confezionati da Nicoletta Massone. Nel cast sono presenti tra gli altri Dakota Goyo, Goran Visnjic, Bridget Moynahan, Kendra Leigh Timmins e Peter MacNeill.

Il mio amico Nanuk, la trama del film

Circolo Polare Artico Canadese. Luke, un ragazzo di 13 anni, ha instaurato un bellissimo rapporto con un cucciolo di orso polare di soli 4 mesi, di nome Nanuk. Il ragazzo è particolarmente legato all’orso e cerca in ogni modo di evitare la deportazione presso uno zoo. Il suo obiettivo sarà quello di portare il piccolo orso alla madre che è stata catturata dai rangers nella sua città e trasportata poi in elicottero verso il Grande Nord e quindi in una zona praticamente inaccessibile per gli uomini.

Incurante del pericolo, Luke decide ugualmente di mettersi in marcia con l’orso per raggiungere la mamma sfidando il grande freddo. Fortunatamente in questa sua spedizione quasi disperata, trova supporto in una giovane guida di origini inuit, Muktuk, che conosce il territorio e sa come affrontare le intemperie. Una tempesta e il crollo di giganteschi pezzi di ghiaccio separano Muktuk da Luke e il cucciolo. I due amici dovranno vedersela da soli con branchi di orsi polari, iceberg giganti, orche e lo scioglimento primaverile della banchisa polare. Alla fine riescono a raggiungere mamma orsa.

