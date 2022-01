Il mio amore passato e futuro/ Su Rai 2 il film con Amanda Schull

Il mio amore passato e futuro, film di Rai 2 diretto da Allan Harmon

Il mio amore passato e futuro andrà in onda oggi, mercoledì 5 gennaio, a partire dalle ore 15.30 su Rai 2. La pellicola di genere drammatico sentimentale, è stata girata nel 2028 ed è uscita con il titolo originale di Love, Once and Always. Regista del film, un direttore già noto per le sue performance in pellicole di genere simile, si tratta del giovane Allan Harmon.

Il cast, anch’esso noto al grande pubblico per le apparizioni in tanti altri film del genere è composto da giovani attori americani, la protagonista è Amanda Schull, interprete di numerosi film tra cui The Vampire Diaries, ci sono poi Peter Porte protagonista della storia, Anna Van Hooft l’antagonista che impedisce il nascere dell’amore e Britney Wilson, fata madrina la bellissima Vanessa Bell Calloway. Il film è uscito nel 2028 negli usa grazie alla produzione di Two 4 The Money Media.

Il mio amore passato e futuro, la trama del film: le cose non sono così semplici

Leggiamo la trama de Il mio amore passato e futuro. Lucy Windsor da quasi dieci anni lavora al museo di Londra come esperta di storia, dato che il direttore sta per andare in pensione, è più che convinta che il consiglio d’amministrazione le confermerà la carica di quest’ultimo e ne è contentissima. Le cose però non sono così semplici come Lucy aveva previsto, nonostante il vecchio direttore prossimo alla pensione, pensi a lei come suo sostituto, non sono tutti dello stesso avviso. Lucy inoltre, è convinta che i suoi recenti successi, non solo nella raccolta fondi ma anche nella ricerca, possono essere il punto forte che farà propendere l’ago della bilancia verso la sua nomina. Poco prima della decisione, Lucy riceve una lettera da un avvocato dove le viene detto che la sua zia Grace, ormai defunta, le ha lasciato in eredità il suo patrimonio, Lucy è così costretta a partire alla volta di Rhode Island per sistemare le cose.

Sua zia infatti le ha lasciato una bellissima villa storica dove da adolescente la bella protagonista ha trascorso bellissimi momenti insieme alla famiglia e agli amici. Arrivata alla villa, con suo grande rammarico, Lucy scopre che non è lei l’intera proprietaria dell’eredità di zia Grace, la donna infatti ne ha lasciato la metà al figlio dei custodi di lunga data. Il giovane Duncan non è uno sconosciuto per Lucy, i due infatti hanno avuto un rapporto sentimentale per molto tempo, interrotto bruscamente nel momento in cui la ragazza è partita alla volta di Londra dieci anni prima, da allora, non si sono mai più rincontrati.

I due, il cui amore non è potuto mai sbocciare del tutto per via degli eventi, a causa dei caratteri diversi, non avranno via facile, lei piena di passione e amante della storia, lui pragmatico e senza scrupoli, saranno agli antipodi nelle decisioni riguardanti il futuro della villa. Per Lucy infatti dovrebbe essere conservata affinché le prossime generazioni possano godere dei benefici, per Duncan invece dovrebbe essere venduta al miglior offerente per realizzarne un proficuo campo da golf. In mezzo alla diatriba, spunterà anche l’amore mai veramente sopito, riusciranno i due protagonisti a raggiungere con successo una soluzione comune.



