Il mio inatteso principe di Natale/ Su Rai 2 il film con Krystal Joy Brown

Il mio inatteso principe di Natale, film di Rai 2 diretto da Dustin Rikert

Il mio inatteso principe di Natale va in onda oggi, venerdì 30 dicembre, a partire dalle ore 16.55 su Rai 2. Ci troviamo di fronte a un film sentimentale prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2020 e diretto da Dustin Rikert. Per la realizzazione del film Il mio inatteso principe di Natale sono stati fondamentali i contributi di Krystal Joy Brown, Geraldine Leer, Aaron Tveit, e Laura Osnes.

Il film Il mio inatteso principe di Natale è conosciuto anche con il titolo originale One Royal Holiday, curato nel soggetto dal regista D. Rikert. L’opera è nata per la distribuzione televisiva ed è arrivata in Italia pochi mesi dopo dalla prima apparizione televisiva negli Stati Uniti d’America. Parere positivo della critica principalmente per il valore educativo della trama, oltre che per l’elaborazione.

Il mio inatteso principe di Natale, la trama del film

La protagonista della storia de Il mio inatteso principe di Natale è una donna di nome Anna, dotata di una forte sensibilità e di grande altruismo. In prossimità delle festività natalizie, le condizioni meteorologiche peggiorano in maniera poderosa causando una terribile bufera di neve.

La donna gestisce un B&B e la maggior parte dei clienti sono accorsi in anticipo al fine di non trovare impedimenti lungo il tragitto viste le condizioni avverse. Presso la struttura però, senza una prenotazione, arriva anche una giovane madre con il proprio figlio. I due erano rimasti bloccati dalla neve senza possibilità di avere un letto e un pasto caldo. Anna decide così di trovare comunque una sistemazione adeguata per madre e figlio, il tutto senza spese.

Inizialmente la donna era convinta si trattasse di una persona in difficoltà, dalla condizione quindi disagiata soprattutto dal punto di vista economico. Solo più tardi invece si renderà conto di essere al cospetto di due figure nobiliari. Si trattava infatti di Gabriella Galwick e suo figlio, entrambi appartenenti alla famiglia reale. Una volta appurata l’origine regale, la proprietaria del bed and breakfast cercherà in tutti i modi di assecondare le richieste degli ospiti, convinta che quella potesse essere una vetrina importante per la propria attività.

Ben presto però si troverà coinvolta in una condizione ben diversa. Infatti, trascorrendo diverso tempo proprio in compagnia di James, inizierà a provare un sentimento decisamente oltre la semplice amicizia. Dal canto suo, il ragazzo apprezzerà particolarmente la vicinanza di Anna; lontano dalla vita nobiliare imparerà infatti la bellezza della semplicità e il sapore vero del Natale. Grazie ad un’esperienza così toccante maturerà un sentimento forte verso Anna che costringerà lui e sua madre a restare presso il B&B ancora per diverso tempo.

