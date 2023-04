“Il mio ragazzo mi ha tradito con Chanel Totti”/ La pesante accusa di una tik toker

Tik toker accusa Chanel Totti di essere l’amante del suo ragazzo

Nelle ultime ore è diventato virale un video che accusa Chanel Totti di essere l’amante di un ragazzo con una bambina. A diffondere tale notizia è la tik toker Martina De Vivo, che sostiene che la figlia del calciatore abbia avuto una relazione clandestina con il suo ormai ex compagno.

Come riporta Leggo, la tik toker dichiara: “Quando la bambina non aveva neanche due mesi di vita, apro il telefono del mio fidanzato che viveva in casa con me e trovo la chiamata di Chanel Totti. Io scrivo a lei e lei nega addirittura di averlo conosciuto. Lui dopo qualche giorno viene a vedere la bambina, io gli faccio vedere le prove e lui mi conferma che era tutto vero, io ovviamente lo caccio di casa e scrivo a Chanel. Lei mi risponde che il problema non è il suo ma di Cristian, il mio ex. Ebbene si, lei conclude dicendo che non è un problema sentirsi con una persona fidanzata e che ha una figlia perchè appunto non è un suo problema” afferma Martina De Vivo.

Martina De Vivo: “l’uomo di un’altra è trasparente per me”

Continua lo sfogo della tik toker, Martina De Vivo, che pone la questione sul piano dell’educazione e dei valori che Chanel Totti non avrebbe ricevuto: “Quando loro due si sono cominciati a sentire, Cristian stava ancora in casa con me. Quindi lei ha fatto l’amante, o almeno così si dice a casa mia”.

E ancora: “Un applauso all’educazione che è stata data a questa bambina perchè sì, Chanel ha 15 anni. Sicuramente il problema principale è stato il mio ex Cristian, perché è lui che aveva la figlia ma a me hanno insegnato cosa sono i valori e cosa è l’educazione: per me l’uomo di un’altra è trasparente. Però sono modi di vivere, modi di crescere. Non abbiamo tutti la stessa fortuna”. Martina De Vivo conclude dicendo che Chanel e il suo ex fidanzato si sono fatti una foto su Instagram confermando le sue parole. L’accusa non è stata ancora confermata, ma che il ragazzo in questione sia lo stesso che aveva mandato delle rose alla figlia di Ilary per San Valentino?

