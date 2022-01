IL MISTERO DELLA CASA NEL TEMPO/ Su Rai 4 il film realizzato a basso budget

Il mistero della casa del tempo è stato realizzato con un budget economico pari a 42 milioni di dollari. L’incasso globale è stato abbastanza buono, segno che il film è stato ben accolto dal pubblico. Nel dettaglio, questa pellicola ha incassato in tutto il mondo circa 131 milioni di dollari. Per quanto riguarda la critica, il film ha ottenuto valutazioni perlopiù positive. A prova di ciò, sul portale di recensioni americano Rotten Tomatoes, il film ha una percentuale di voti positivi pari a 65%. Insomma, questo film è l’ideale per chi sceglie di emozionarsi e interessarsi ad una pellicola tutta da vivere. Nel cast troviamo anche un piccolo cameo del regista Eli Roth che interpreta Ivan. Questi è qui alla svolta personale in carriera dopo aver diretto quasi solo ed esclusivamente film del terrore ha deciso di volgere lo sguardo al mondo fantasy. Sicuramente molto deve a Quentin Tarantino che ha creduto tantissimo in lui quando era poco più di un ragazzo.

Il mistero della casa del tempo, film di Rete 4 diretto da Eli Roth

Il mistero della casa del tempo sarà trasmesso oggi, 7 gennaio, alle ore 21:20 su Rai 4. Si tratta di un film che è uscito nelle sale cinematografiche durante l’anno 2018 e che appartiene ai generi horror, fantastico e fantascienza. Il regista di questo film è il maestro dell’horror Eli Roth mentre la sceneggiatura è stata scritta da Eric Kripke.

All’interno del cast del film ci sono svariati attori famosi come Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Kyle MacLachlan, Colleen Camp e Lorenza Izzo. Le musiche del film sono state curate da Nathan Barr mentre la fotografia è stata messa a punto da Rogier Stoffers.

Il mistero della casa del tempo, la trama del film: uno zio particolare

Soffermiamoci ora sulla trama de Il mistero della casa del tempo. Lewis Barnavelt nell’anno 1955, si trasferisce a casa dello zio dopo aver perso entrambi i genitori. Lo zio, che si chiama Jonathan Barnavelt abita a New Zebedee e si dimostra sin da subito un uomo molto eccentrico. Difatti, ha un comportamento particolare e la sua casa rispecchia la sua indole.

Stranamente poi, in questa casa ci sono centinaia di orologi, tutti appesi alle pareti. Lewis esplorando l’abitazione trova anche altre stranezze ma non riesce mai a trovare una spiegazione logica a questi fenomeni che lo inquietano. Inoltre, Lewis nota nella signora Zimmerman, sua vicina di casa, un comportamento ambiguo. Le cose non vanno meglio per Lewis neanche a scuola, dove viene preso in giro da tutti tranne cha da Tarby.

Ad ogni modo, una notte Lewis fa una scoperta sensazionale. Mentre lo zio lo sveglia e lo insegue con un’ascia, Lewis scopre che il suo parente è uno stregone e anche la signora Zimmerman è una strega. A questo punto, Lewis comprende che il suo destino è quello di essere uno stregone e decide di allenarsi nelle arti magiche. Inoltre, insieme a suo zio Jonathan, dovrà cercare l’orologio dello stregone Izard, un malvagio e potente stregone che ha scopi poco noti. Inizierà un’avventura unica per Lewis che potrebbe decidere le sorti del mondo intero.

