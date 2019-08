Il mistero di Aylwood house/ Su Rai 3 il film con Anjelica Huston

‘Il mistero di Aylwood house‘ sarà il film in onda in prima serata su Rai 3 giovedì 8 agosto 2019. Si tratta di una pellicola horror girata nel 2017, di produzione statunitense, con Anjelica Huston nella parte della protagonista, la signora Aylwood. Completano il cast del film Dixie Egerickx, Nicholas Galitzine, Benedict Taylor, Di Botcher, Tallulah Evans, Rufus Wright e Melanie Walters.

Il mistero di Aylwood house, la trama del film

La protagonista di ‘Il mistero di Aylwood house’ è la signora Alywood, uan donna che vive in preda dell’ansia e delle sue paure a causa di un fatto tragico avvenuto vent’anni prima, ovvero la scomparsa della figlia Karen che non ha più fatto ritorno in casa dopo essersi avventurata nella campagna inglese. La situazione però è destinata a rompere il suo stallo ventennale quando la famiglia Carstairs decide di passare l’estate all’interno della grande casa degli Alywood. Jan Carstairs inizia infatti a notare il manifestarsi di strani e inquetanti fenomeni che stanno coinvolgendo la famiglia e, dopo essere venuto a conoscenza della storia degli Alywood, inizia a pensare sempre con maggiore convinzione che siano legati alla scomparsa di Karen. Jan inizia dunque a indacare per iniziare a capire quali segreti la signora Alywood stia nascondendo e, andando in profondità, inizia a venire a conoscenza di particolari inquietanti che dimostrano come il destino di Karen sia stato tutt’altro che casuale. Ma col passare del tempo i Carstairs comprenderanno di essere a loro volta in pericolo, con i misteri della casa degli Alywood che verranno progressivamente e definitivamente a galla.

