IL MONDO PERDUTO JURASSIC PARK/ Su Italia 1 il film con Vanessa Lee Chester

Tra i protagonisti di Il mondo perduto Jurassic Park c’è anche l’attrice americana Vanessa Lee Chester nata a Los Angeles nel luglio del 1984 diventata famosa proprio grazie a questa pellicola anche se già precedentemente nel 1995 si era contraddistinta per la performance proposta nel film La piccola principessa. Il suo esordio cinematografico è avvenuto nel 1993 con la regista Tamra Davis per il film CB4 mentre in televisione aveva già recitato in un episodio della serie Mr Cooper.

Soprattutto sul piccolo schermo l’abbiamo vista molto attiva con apparizioni in serie come How I met your mother, Shameless, Dollface, Veronica Mars, Malcolm e molte altre ancora. Sicuramente in questo ruolo non ha avuto molto spazio in quanto era poco più di una bambina, ma crescendo ha dimostrato di avere gli stilemi dell’ottima attrice in grado anche di interpretazioni più delicate e magari drammatiche. Il pubblico ha riconosciuto in lei un valore professionale non indifferente e speriamo di vederla protagonista sempre più spesso.

Il Mondo Perduto Jurassic Park, film di Italia 1 tratto da un romanzo di Michael Crichton

Il Mondo Perduto Jurassic Park va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, mercoledì 1° giugno, a partire dalle 23:55. La pellicola è il secondo capitolo dell’omonima saga ispirata al romanzo Il mondo perduto scritto da Michael Crichton.

La realizzazione del film Il Mondo Perduto Jurassic Park è avvenuta nel 1997 grazie alla Universal Pictures in collaborazione con Amblin Entertainment per la regia di Steven Spielberg mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro di David Koepp. Il montaggio è stato realizzato da Michael Kahn con delle musiche della colonna sonora scritta da John Williams mentre nel cast ci sono Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlethwaite, Arliss Howard, Vince Vaughn, Vanessa Lee Chester e Richard Attenborough.

Il Mondo Perduto Jurassic Park, la trama del film: quattro anni dopo il primo capitolo

Il Mondo Perduto si svolge quattro anni dopo quanto successo nel primo capitolo della saga di Jurassic Park. Il professore Malcolm si trova a essere contattato dall’ideatore di quel parco ossia Hammond il quale lo mette al corrente del fatto che tutte quelle attrazioni in realtà venivano create sull’isola di Sorna che si trovava a pochi chilometri da Isla Nublar. La situazione lì è abbastanza problematica perché dopo l’arrivo di un ciclone che ha distrutto le misure di sicurezza, in pratica i vari dinosauri sono in libertà e possono fare quanto vogliono rappresentando anche un rischio per l’intera umanità. Il rischio più grande è rappresentato dal nipote di Hammond un certo Peter il quale vuole saccheggiare questa isola per catturare un numero importante di dinosauri e creare una sorta di Jurassic Park nella città di San Diego in California.

Hammond ha voluto contattare il professore per chiedergli il piacere di realizzare un documentario di quello che sta avvenendo allo scopo di sensibilizzare il mondo e fare in modo che questa nuova isola venga preservata impedendo così il trasferimento dei dinosauri sulla terraferma. Inizialmente il professore conscio dei pericoli di quanto succeduto 4 anni prima declina l’invito ma, dopo aver scoperto che la sua fidanzata, la paleontologa Sara era già partita per questo genere di missione non può far altro che a sua volta fare le valigie con il supporto di un fotografo e di un ingegnere. Non appena arrivato sull’isola il professore trova immediatamente la sua fidanzata e la salva letteralmente dal possibile attacco da parte di alcuni stegosauro.

Come se non bastasse si rende conto che sua figlia Kelly si era nascosta nella roulotte della spedizione e così anche lei adesso è a rischio. Nel frattempo arriva Peter il quale dà inizio al suo diabolico piano ma ben presto si renderà conto che i dinosauri sono molto più forti di quello che lui pensava. Per il professore e per le sue persone care ha inizio così una nuova e travolgente avventura nella quale dovrà occuparsi sia della sua salvezza personale sia della figlia e dell’amata fidanzata.

Il video del trailer de Il Mondo Perduto Jurassic Park













