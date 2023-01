Il nostro Generale/ Anticipazioni prima puntata 9 gennaio: Carlo Alberto dalla Chiesa contro le BR

Il nostro Generale: trama, cast e anticipazioni prima puntata della fiction Rai su Carlo Alberto dalla Chiesa

Va in onda da stasera Il nostro Generale, la fiction di Rai 1 che ripercorre le gesta eroiche di Carlo Alberto dalla Chiesa, l’allora generale dei Carabinieri che tra gli anni ’70 e ’80 si trovò ad affrontare la minaccia terroristica in Italia nei cosiddetti anni “di piombo”. Sergio Castellitto incarna il ruolo di dalla Chiesa. Al suo fianco, nel cast troviamo anche Antonio Folletto nel ruolo di Nicola, primo ragazzo scelto dal Generale; Andrea Di Maria è Trucido; Viola Sartoretto è Minnie; Romano Reggiani è Funzionario; Stefano Rossi Giordani è Tedesco; e Teresa Saponangelo interpreta Dora dalla Chiesa, moglie del Generale. In otto episodi, raccolti in quattro serate, Il nostro Generale racconta la storia del Nucleo speciale antiterrorismo, seguendo da un lato la vita sia privata che professionale dei protagonisti, dall’altro la guerra in difesa della democrazia da parte delle Brigate Rosse.

Nel primo episodio di stasera, dal titolo Il Colonnello, la storia comincia nel 1973, quando dalla Chiesa viene trasferito da Palermo a Torino e nominato Generale. In quel periodo, le Brigate rosse, nate a Milano, hanno iniziato a estendere la loro attività. Il generale si rende subito conto che quel gruppo rappresenta una minaccia per lo Stato, e non basta più il semplice intervento delle forze dell’ordine. Un evento tragico farà sì che, grazie anche alla sua caparbietà, dalla Chiesa creerà il Nucleo Speciale Antiterrorismo, un gruppo scelto di giovani capaci di infiltrarsi negli ambienti vicini agli estremisti.

Anticipazioni Il nostro Generale su Rai 1, prima puntata del 9 gennaio

Il secondo episodio de Il nostro Generale, sempre in onda stasera 9 gennaio, si intitola I ragazzi del Generale. Il lavoro del Nucleo, nonostante l’entusiasmo e i metodi innovativi del generale, parte in salita: i ragazzi si danno un gran da fare. Tutti sanno di avere pochi mezzi a disposizione e di essere osservati con sospetto all’interno dell’Arma. Il problema si presenta quando non riescono a portare quei risultati immediati che a Roma pretendono da loro. Dalla Chiesa capisce che bisogna che ci sia una spia all’interno dell’organizzazione, altrimenti non riusciranno a raggiungere il loro scopo.

Per questo motivo, il Generale decide di infiltrare all’interno Frate Mitra, che in realtà si chiama Silvano Girotto ed è un prete rivoluzionario. Grazie a lui, vengono individuati i capi brigatisti: si tratta di due persone che rispondono ai nomi di Curcio e Franceschini. Per dalla Chiesa e il suo Nucleo è un grande passo in avanti, ma c’è ancora molto da fare…











