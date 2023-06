Il padre disperso sul sottomarino Titan, il figlio si diverte/ Brian Szasz va al concerto dei Blink-185

Brian Szasz, figliastro del miliardario Hamish Harding, disperso all’interno del sottomarino Titan, ha postato sul suo profilo Facebook una foto che lo ritrae ad un concerto dei Blink-182, famosa band emo-punk degli anni ’90. Era stato lui stesso a confermare, pochi minuti prima, la notizia che il patrigno fosse tra i dispersi, chiedendo ai suoi follower di unirsi nel cordoglio e nelle preghiere, che per lui si sono configurate sotto forma di musica a tutto volume.

Spararono pallini contro docente: studenti promossi/ La prof: “Una sberla morale”

Attorno a Brian Szasz ovviamente si sono scatenate numerose polemiche, tra chi credeva che fosse del tutto insensibile e chi che stesse sottovalutando la gravità della situazione in cui si trova il padre. Il sottomarino Titan, infatti, è disperso ormai da lunedì, quando aveva intrapreso un viaggio di esplorazione del relitto del Titanic. Proprio in queste ore, senza che le ricerche abbiano portato a nulla di concreto, il sottomarino e il suo equipaggio dovrebbero aver finito l’ossigeno a disposizione, mentre il veicolo non può essere aperto dall’interno. Brian Szasz, nel frattempo, dopo il concerto e le critiche, ha deciso di cancellare il suo profilo Twitter usato, sempre nella giornata di lunedì, per flirtare con una modella di OnlyFans.

Ford vs Tesla: “Il suo Cybertruck non è per i lavoratori veri”/ “Solo un oggetto di moda”

Brian Szasz, il concerto, il flirt e le critiche

Insomma, Brian Szasz non sarebbe passato inosservato agli occhi delle persone suoi social, specialmente dopo che ha confermato che il suo patrigno era disperso sul Titan, poco prima di andare al concerto del Blink-182. In una seconda foto, poco sopra a quella del padre disperso, si vede lui sorridente davanti alla bancarella con le magliette della band, con la frase “Potrebbe essere strano essere qui, ma la mia famiglia vorrebbe che fossi al concerto perché è la mia band preferita e la musica mi aiuta nei momenti difficili”.

Le critiche su Brian Szasz sono scattate immediatamente, portandolo a cancellare la foto al concerto, cercando di non attirare ulteriori attenzioni. Tuttavia, poco dopo, commentando una foto di una modella OnlyFans che chiedeva ai suoi follower se poteva “sedermi sulla tua faccia?” ha risposto, immediatamente, “si, ti prego”. Altre critiche, ancora più pesanti delle prime, che l’hanno costretto, questa volta, a chiudere direttamente il profilo Twitter. Su Facebook, poi, Brian Szasz ha spiegato che era estremamente scosso dalla scomparsa del padre, e che non potendo recarsi di persona a cercarlo (per problemi legali non specificati), aveva cercato una leggera distrazione dal concerto. Sulla modella, invece, ha spiegato che da sempre intrattengono conversazioni online, giocose e da amici, esattamente come in questa occasione.

Implosione sottomarino, morta Wendy Rush/ Era pronipote di due vittime del Titanic

© RIPRODUZIONE RISERVATA