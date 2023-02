Il Padrino/ Film gangster di Coppola su Rete 4, oggi Sabato 18 febbraio

Il Padrino, film di rete 4 diretto da Francis Ford Coppola

Il palinsesto televisivo di Rete 4 prevede per la seconda serata di Sabato 18 febbraio alle ore 23:50 la messa in onda del film di genere noir gangster Il Padrino. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1972 negli Stati Uniti d’America dalla Paramount Pictures ed è la prima della trilogia diretta dal regista Francis Ford Coppola. Il soggetto è stato tratto dal romanzo omonimo scritto nel 1969 da Mario Puzo il quale si è occupato anche della sceneggiatura in collaborazione con lo stesso regista. La pellicola è stata curata nei minimi dettagli con le musiche di Nino Rota mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Gordon Willis.

Valentina Baggio, la dedica al padre Roberto/ "A te che sei un tesoro prezioso"

Nel cast della pellicola figurano grandi nomi del cinema americano tra cui Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Sterling Hayden, Richard Conte, Talia Shire, Gianni Russo e Angelo Infanti. Il Padrino ha registrato un incredibile successo, superando il record di incassi detenuto dalla pellicola Via col vento e ha contribuito ad alimentare l’interesse verso il genere gangster segnando la carriera di Marlon Brando, del regista e dell’intero cast. Il film ha vinto tre premi Oscar come migliore film, migliore attore protagonista e migliore sceneggiatura non originale.

Gigliola Cinquetti: "Caterina Caselli come sorella"/ "Ero timida, mi mise a mio agio"

Il Padrino, la trama del film

New York – 1945: Un immigrato siciliano di nome Vito Corleone è conosciuto per essere il padrino della famiglia Corleone. Grazie ai tanti anni in cui la sua organizzazione malavitosa si è occupata di gioco d’azzardo in maniera illegale e di racket sindacale, è diventato il più potente dei cinque capimafia che controllano tutta la città. La sua organizzazione è radicata e gestita e gli permette di guadagnare anche grazie all’aiuto dei suoi figli Sonny, poco riflessivo e incline al ragionamento, Fredo ingenuo e poco intelligente e il figliastro Tom, un brillante avvocato diventato il principale consigliere del Padrino.

Amici 22, Mattia Zenzola vincitore della gara TIM/ É polemica

Quando Don Vito organizza il matrimonio in stile italiano della figlia Connie, riceve nel suo ufficio un pericoloso criminale che si occupa di traffico di droga chiamato il turco, che è affiliato ad una delle cinque famose famiglie di New York. L’uomo vorrebbe denaro e protezione per impiantare un traffico di stupefacenti dalla vasta portata, ma Don Vito rifiuta l’offerta, dando inizio a una sanguinaria guerra. Durante uno di questi attentati Don Vito rimane ferito e suo figlio Michael, fino a quel momento estraneo agli affari criminali di famiglia, decide di trasformarsi nel più infallibile gestore di affari della famiglia Corleone.











© RIPRODUZIONE RISERVATA